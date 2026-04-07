Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ёлка» против дронов ВСУ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Наша «Ёлка» — это дёшево, сердито, и очень эффективно против украинских дронов. Дрон-перехватчик «Ёлка» активно применяется в СВО для борьбы с вражескими беспилотниками.

Источник: НИА Красноярск

Разработчики и эксперты отмечают его преимущества: «Ёлка» оптико-лазерная система наведения для FPV-перехватчиков. Позволяет видеть и уничтожать украинские коптеры. Её тепловизор видит тепловой след мотора цели. Лазерный дальномер даёт точную дистанцию. FPV-дрон идёт в таран или сбрасывает сеть.

Основные техническое характеристики: масса комплекта 150−250 г, дальность обнаружения «Бабы-Яги» до 1,8 км (ночью), дальность уверенного захвата 400−600 м, лазерный дальномер до 1 км (±1 м), рабочая температура −20…+50°C, устойчивость к РЭБ, причем полная (оптика+лазер), максимальная скорость дрона‑перехватчика до 230 км/ч.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

16+