«Ёлка» против дронов ВСУ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Наша «Ёлка» — это дёшево, сердито, и очень эффективно против украинских дронов. Дрон-перехватчик «Ёлка» активно применяется в СВО для борьбы с вражескими беспилотниками.
Разработчики и эксперты отмечают его преимущества: «Ёлка» оптико-лазерная система наведения для FPV-перехватчиков. Позволяет видеть и уничтожать украинские коптеры. Её тепловизор видит тепловой след мотора цели. Лазерный дальномер даёт точную дистанцию. FPV-дрон идёт в таран или сбрасывает сеть.
Основные техническое характеристики: масса комплекта 150−250 г, дальность обнаружения «Бабы-Яги» до 1,8 км (ночью), дальность уверенного захвата 400−600 м, лазерный дальномер до 1 км (±1 м), рабочая температура −20…+50°C, устойчивость к РЭБ, причем полная (оптика+лазер), максимальная скорость дрона‑перехватчика до 230 км/ч.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
