На должность Куйбышевского транспортного прокурора назначен Раджив Гайсин

Генеральный прокурор Российской Федерации Александр Гуцан назначил на должность Куйбышевского транспортного прокурора Приволжской транспортной прокуратуры Раджива Гайсина. Ранее он занимал пост Камского транспортного прокурора. Приказ № 288-к подписан 6 апреля 2026 года. До Гайсина Куйбышевским подразделением руководил Александр Петров.
Советник юстиции Раджив Закарьяевич Гайсин родился в 1988 году в столице Таджикской ССР Душанбе. В 2010 году окончил Башкирский государственный университет. В прокуратуру пришёл работать сразу после окончания вуза, карьерный путь начинал помощником прокурора Баймакского района Башкортостана.