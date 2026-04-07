Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На должность Куйбышевского транспортного прокурора назначен Раджив Гайсин

На новый пост прокурор переведён из Камского подразделения ведомства.

Источник: Куйбышевская транспортная прокуратура

Генеральный прокурор Российской Федерации Александр Гуцан назначил на должность Куйбышевского транспортного прокурора Приволжской транспортной прокуратуры Раджива Гайсина. Ранее он занимал пост Камского транспортного прокурора. Приказ № 288-к подписан 6 апреля 2026 года. До Гайсина Куйбышевским подразделением руководил Александр Петров.

Советник юстиции Раджив Закарьяевич Гайсин родился в 1988 году в столице Таджикской ССР Душанбе. В 2010 году окончил Башкирский государственный университет. В прокуратуру пришёл работать сразу после окончания вуза, карьерный путь начинал помощником прокурора Баймакского района Башкортостана.

Российский политик и государственный деятель, бывший полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Александр Гуцан — новый генпрокурор РФ. Собрали детали из его биографии.
Читать дальше