ЕК заявила, что Киев не закончил «домашнюю работу» для получения кредита

Украина пока не подписала меморандум по взаимопомощи, чтобы получить кредит на €90 млрд. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари во время брифинга с журналистами.
«Мы ждем, что все страны ЕС выполнят свои обязательства по согласованию выделения кредита, но нам еще надо выполнить другую домашнюю работу — подписать меморандум о взаимопонимании [с Украиной]», — заявил Уйвари.
Киев также должен подписать договор экономической стратегии Украины, из которого станет понятно, что нужно стране: сколько нужно на оборону, сколько нужно для наполнения бюджета. Кроме того, сам Евросоюз должен подписать меморандум о взаимопонимании и договоры о макрофинансовой помощи Украине, объяснил представитель Еврокомиссии.
В феврале 2026 года Европейский парламент одобрил кредит Украине на €90 млрд. €30 млрд Киев получит в форме макрофинансовой помощи или поддержки государственного бюджета через механизм Ukraine Facility ЕС. €60 млрд направят на поддержку обороноспособности страны и закупку военной техники.
Против выделения кредита из бюджета Евросоюза выступили Чехия, Венгрия и Словакия. Будапешт наложил вето на выделение кредита Киеву, поскольку Украина не допускает европейскую инспекцию к нефтепроводу «Дружба» для проверки его состояния. Венгрия получает российскую нефть через этот трубопровод.
Еврокомиссия запросила у Украины разрешение на инспекцию «Дружбы», однако так и не получила никакого ответа. В Киеве объяснили ситуацию повреждением трубопровода и продолжающимися ремонтными работами. Сроки возобновления прокачки несколько раз переносились.
Россия заявляет, что Украина шантажирует Венгрию и Словакию преднамеренной «блокировкой поставок по нефтепроводу “Дружба”.
Киев считает, что для поддержания боеспособности Вооруженных сил Украины альтернатив европейскому кредиту нет.
