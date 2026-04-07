ЕК заявила, что Киев не закончил «домашнюю работу» для получения кредита

Украине еще предстоит подписать несколько договоров для получения европейского кредита, который Киев считает безальтернативным для финансирования ВСУ. Неподписанные меморандумы стали новым препятствием для Украины.

Источник: РБК

Украина пока не подписала меморандум по взаимопомощи, чтобы получить кредит на €90 млрд. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари во время брифинга с журналистами.

«Мы ждем, что все страны ЕС выполнят свои обязательства по согласованию выделения кредита, но нам еще надо выполнить другую домашнюю работу — подписать меморандум о взаимопонимании [с Украиной]», — заявил Уйвари.

Киев также должен подписать договор экономической стратегии Украины, из которого станет понятно, что нужно стране: сколько нужно на оборону, сколько нужно для наполнения бюджета. Кроме того, сам Евросоюз должен подписать меморандум о взаимопонимании и договоры о макрофинансовой помощи Украине, объяснил представитель Еврокомиссии.

В феврале 2026 года Европейский парламент одобрил кредит Украине на €90 млрд. €30 млрд Киев получит в форме макрофинансовой помощи или поддержки государственного бюджета через механизм Ukraine Facility ЕС. €60 млрд направят на поддержку обороноспособности страны и закупку военной техники.

Против выделения кредита из бюджета Евросоюза выступили Чехия, Венгрия и Словакия. Будапешт наложил вето на выделение кредита Киеву, поскольку Украина не допускает европейскую инспекцию к нефтепроводу «Дружба» для проверки его состояния. Венгрия получает российскую нефть через этот трубопровод.

Еврокомиссия запросила у Украины разрешение на инспекцию «Дружбы», однако так и не получила никакого ответа. В Киеве объяснили ситуацию повреждением трубопровода и продолжающимися ремонтными работами. Сроки возобновления прокачки несколько раз переносились.

Россия заявляет, что Украина шантажирует Венгрию и Словакию преднамеренной «блокировкой поставок по нефтепроводу “Дружба”.

Киев считает, что для поддержания боеспособности Вооруженных сил Украины альтернатив европейскому кредиту нет.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше