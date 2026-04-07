AFP узнало о правках проекта резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу

Бахрейн, который председательствует в Совете Безопасности ООН, изменил формулировки предложенного проекта резолюции по судоходству в Ормузском проливе, исключив пункт о возможном применении силы для его обеспечения. Об этом сообщило AFP со ссылкой на финальную версию текста.
Нынешняя версия документа отдает приоритет «оборонительному» подходу, пишет агентство, призывая государства координировать «соразмерные действия» для обеспечения безопасности судоходства, в частности посредством сопровождения торговых судов. Проект также требует от Ирана немедленно прекратить атаки и оставляет открытой возможность принятия дальнейших мер.
Заседание, на котором будет принято решение по резолюции, переносилось и ожидается 7 апреля.
Тегеран заявил, что перекрыл Ормузский пролив утром 28 февраля после начала ударов США и Израиля по Ирану. В конце марта иранский парламентский комитет одобрил законопроект о введении платы за транзит судов, проходящих здесь.
Вскоре Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что ОАЭ и Бахрейн работают над резолюцией Совбеза ООН о предоставлении мандата на операции для восстановления судоходства в этих водах.
3 апреля — в день, когда должно было состояться голосование, — The New York Times писала, что Франция, Китай и Россия блокируют проект резолюции.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.