Политолог раскрыл, почему гибель Моджтабы Хаменеи невыгодна США

В случае гибели нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи его сменит политик с более радикальными взглядами, который займет по отношению к США еще более враждебную позицию. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru сделал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее СМИ сообщили о состоянии Моджтабы Хаменеи. По данным источников журналистов, он ранен и его состояние вызывает опасения.

«Американцы мало что выиграют от его смерти. Но возможно, что это фейк, поскольку США хотят сделать ставку как раз на дестабилизацию, на ослабление Ирана изнутри, чтобы тем самым посеять сомнения среди иранской элиты», — считает собеседник NEWS.ru.

Блохин допустил, что американцы и израильтяне намеренно распространяют данные о недееспособности Хаменеи, чтобы граждане Исламской Республики поверили, что Вашингтон постепенно устранит всех лидеров страны.

Политолог отметил, что США привлекли СМИ к участию в информационной войне против Ирана, так как целью американцев является подрыв стабильности в республике и организация протестов, которые приведут к смене режима. По мнению Блохина, маловероятно, чтобы Белый дом распространял слухи о возможной скорой смерти Хаменеи для усиления своих переговорных позиций.

Напомним, газета The Times рассказала, что новый глава Ирана Моджтаба Хаменеи находится на лечении в городе Кум. По информации издания, сейчас Хаменеи не в состоянии участвовать в принятии каких-либо решений.

Моджтаба Хаменеи: биография
Моджтаба Хаменеи — иранский религиозный деятель и сын убитого силами США верховного лидера Ирана Али Хаменеи. После смерти отца он занял пост аятоллы и стал новым правителем страны в непростое для нее время: собрали главное из биографии политика на текущий момент.
Читать дальше