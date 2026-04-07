Политолог раскрыл, почему гибель Моджтабы Хаменеи невыгодна США

Ранее СМИ сообщили о состоянии Моджтабы Хаменеи. По данным источников журналистов, он ранен и его состояние вызывает опасения.
Блохин допустил, что американцы и израильтяне намеренно распространяют данные о недееспособности Хаменеи, чтобы граждане Исламской Республики поверили, что Вашингтон постепенно устранит всех лидеров страны.
Политолог отметил, что США привлекли СМИ к участию в информационной войне против Ирана, так как целью американцев является подрыв стабильности в республике и организация протестов, которые приведут к смене режима. По мнению Блохина, маловероятно, чтобы Белый дом распространял слухи о возможной скорой смерти Хаменеи для усиления своих переговорных позиций.
Напомним, газета The Times рассказала, что новый глава Ирана Моджтаба Хаменеи находится на лечении в городе Кум. По информации издания, сейчас Хаменеи не в состоянии участвовать в принятии каких-либо решений.