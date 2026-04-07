Bloomberg узнал о рассказанной Орбаном Путину басне про мышь и льва

Bloomberg опубликовал стенограмму разговора Орбана и Путина. Ранее агентство уже публиковало стенограммы разговора Ушакова с Уиткоффом и Дмитриевым без указания источника. Москва назвала целью этих публикаций осложнение отношений.

Источник: РБК

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал президенту России Владимиру Путину басню о мыши и льве в ходе телефонного разговора в октябре 2025 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на стенограмму беседы. Орбан предложил при этом свою помощь в урегулировании конфликта на Украине и обсудил возможность проведения саммита между США и Россией в Будапеште, отмечает агентство.

Чтобы подчеркнуть ценность взаимопомощи, Орбан рассказал Путину популярную в Венгрии басню Эзопа о мыши и льве — мышь освободила льва, пойманного в сеть, после того как лев ранее пощадил ее жизнь. Это вызвало смех Путина, как указано в стенограмме.

Лидеры обсудили энергетические и финансовые вопросы, включая блокировку Венгрией кредита Киеву в €90 млрд и продолжение импорта российской энергии на фоне постепенного отказа ЕС от российского сырья.

Разговор стал 14-м контактом Орбана и Путина с момента их первой встречи в Санкт-Петербурге в 2009 году.

В ноябре Bloomberg опубликовал две стенограммы разговоров с участием представителей России и США. Первая касается беседы помощника президента России Юрия Ушакова со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, вторая отражает разговор Ушакова со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым.

Согласно публикации, в первой беседе Уиткофф давал рекомендации Ушакову о том, как Путин мог бы обсудить мирный план по Украине с Трампом, в том числе о возможности телефонного разговора президентов России и США до визита украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом.

Дмитриев назвал публикацию стенограммы своей беседы фейком. Ушаков подчеркнул, что Россия не сливает информацию о конфиденциальных разговорах и не комментирует их содержание, а опубликованные данные появились с целью осложнить двусторонние отношения.

Трамп не стал опровергать изложенное в стенограмме и охарактеризовал разговор как работу переговорщика, направленную на продвижение мирных инициатив.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше