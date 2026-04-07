Bloomberg узнал о рассказанной Орбаном Путину басне про мышь и льва

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал президенту России Владимиру Путину басню о мыши и льве в ходе телефонного разговора в октябре 2025 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на стенограмму беседы. Орбан предложил при этом свою помощь в урегулировании конфликта на Украине и обсудил возможность проведения саммита между США и Россией в Будапеште, отмечает агентство.