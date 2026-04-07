Балицкий сообщил о гибели спасавшего детей из атакованной школы чиновника

Заместитель главы Каменско-Днепровского округа Александр Резниченко погиб, спасая детей из школы, атакованной беспилотниками, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Источник: РБК

«Поступила оперативная информация, что во время эвакуации детей из школы в Великой Знаменке погиб заместитель главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Олегович Резниченко, который помогал спасать детей», — написал он.

Балицкий добавил, что родным погибшего будет оказана вся необходимая помощь. Все дети из школы эвакуированы, уточнил губернатор.

Атака на школу произошла утром 7 апреля. Балицкий ранее сообщал о шести пострадавших, пятеро из которых — дети. Они были госпитализированы. Оперативная обстановка, по словам главы региона, остается напряженной до сих пор.

