США подтвердили удар по иранскому острову Харк

Ранее иранское агентство Mehr сообщило, что на острове прогремели взрывы. В публикации утверждалось, что Харк атаковали совместно США и Израиль. Агентство Etemad Online утверждает, что израильские силы нанесли массированные удары по инфраструктуре на всей территории Ирана. В частности, сообщалось об атаке на автомобильный мост между городами Тебриз и Зенджан на северо-западе страны. Также — об ударе по железной дороге в районе города Кередж.