США подтвердили удар по иранскому острову Харк

«Американские силы ударили по военным целям на острове Харк», — сообщил журналист в X со ссылкой на чиновника.
Ранее иранское агентство Mehr сообщило, что на острове прогремели взрывы. В публикации утверждалось, что Харк атаковали совместно США и Израиль. Агентство Etemad Online утверждает, что израильские силы нанесли массированные удары по инфраструктуре на всей территории Ирана. В частности, сообщалось об атаке на автомобильный мост между городами Тебриз и Зенджан на северо-западе страны. Также — об ударе по железной дороге в районе города Кередж.
7 апреля истек срок ультиматума Дональда Трампа, который требовал открытия Ормузского пролива. Президент США угрожал Ирану «адом» в случае отказа от мирной сделки.