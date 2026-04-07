США подтвердили удар по иранскому острову Харк

США нанесли удары по военным целям на иранском острове Харк. Об этом журналисту Axios Бараку Равиду заявил высокопоставленный американский чиновник.

Источник: Reuters

«Американские силы ударили по военным целям на острове Харк», — сообщил журналист в X со ссылкой на чиновника.

Ранее иранское агентство Mehr сообщило, что на острове прогремели взрывы. В публикации утверждалось, что Харк атаковали совместно США и Израиль. Агентство Etemad Online утверждает, что израильские силы нанесли массированные удары по инфраструктуре на всей территории Ирана. В частности, сообщалось об атаке на автомобильный мост между городами Тебриз и Зенджан на северо-западе страны. Также — об ударе по железной дороге в районе города Кередж.

7 апреля истек срок ультиматума Дональда Трампа, который требовал открытия Ормузского пролива. Президент США угрожал Ирану «адом» в случае отказа от мирной сделки.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше