СМИ: КСИР предупредил, что терпение закончилось

Корпус стражей исламской революции (КСИР) во вторник на фоне ударов США и Израиля по острову Харк заявил, что ответные действия Ирана выйдут за пределы Ближнего Востока.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Портал Bloomingbit сообщает, что КСИР пообещал нанести удары по инфраструктуре США и их союзников «за пределами Ближнего Востока», если США пересекут «красную линию» Тегерана. Эти удары, согласно КСИР, могут нарушить поставки нефти и газа на годы.

Мы нанесем удар по инфраструктуре США и их союзников так, что Америка и ее союзники будут лишены нефти и газа из региона на многие годы.

заявление КСИР

Кроме того, КСИР отметил, что до сегодняшнего дня «проявлял сдержанность из-за добрососедских отношений» с ближневосточными странами. В заявлении говорится, что КСИР «учитывал некоторые соображения при выборе целей для ответных мер, но теперь отмел все эти соображения».

Одновременно командующий воздушно-космическими силами КСИР объявил о начале нового этапа войны против США и Израиля, развертывая новую спаренную пусковую установку для ракет Fateh и Kheibar-Shekan.

