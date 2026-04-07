СМИ: КСИР предупредил, что терпение закончилось

Портал Bloomingbit сообщает, что КСИР пообещал нанести удары по инфраструктуре США и их союзников «за пределами Ближнего Востока», если США пересекут «красную линию» Тегерана. Эти удары, согласно КСИР, могут нарушить поставки нефти и газа на годы.
Мы нанесем удар по инфраструктуре США и их союзников так, что Америка и ее союзники будут лишены нефти и газа из региона на многие годы.
Кроме того, КСИР отметил, что до сегодняшнего дня «проявлял сдержанность из-за добрососедских отношений» с ближневосточными странами. В заявлении говорится, что КСИР «учитывал некоторые соображения при выборе целей для ответных мер, но теперь отмел все эти соображения».
Одновременно командующий воздушно-космическими силами КСИР объявил о начале нового этапа войны против США и Израиля, развертывая новую спаренную пусковую установку для ракет Fateh и Kheibar-Shekan.