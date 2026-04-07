Замгубернатора Кубани отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

Источник: РБК

Ленинский районный суд Краснодара заключил под стражу заместителя губернатора Андрея Коробку, которого обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), сообщила объединенная пресс-служба краевых судов.

Срок избранной меры пресечения — два месяца, до 6 июня.

С соответствующим ходатайством обратилось следствие, посчитав, что Коробка может оказать давление на свидетелей и возможных соучастников преступления, а также уничтожить улики.

Согласно материалам дела, в ноябре 2025 года Коробка предложил застройщику изменить вид разрешенного использования земельного участка в Динском районе (с промышленной зоны на земли среднеэтажной застройки для дальнейшего строительства многоквартирных жилых домов), не исполнил взятые на себя обязательства и похитил 15 млн руб., которые были переведены на счет подконтрольной ему организации «Первореченский спортивный клуб».

Материал дополняется.