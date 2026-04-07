Reuters рассказал, как спасение летчика F-15 в Иране едва не провалилось

Как рассказал агентству американский чиновник, два самолета MC-130, перевозившие около 100 бойцов спецназа в труднодоступную местность к югу от Тегерана, из-за механической неисправности не смогли взлететь, что поставило элитных спецназовцев под угрозу оказаться в тылу врага. Командиры приняли рискованное решение, отдав приказ об отправке туда дополнительных самолетов для постепенной эвакуации бойцов. Тем пришлось прождать несколько часов. «Если и был момент, когда я подумал: “Черт возьми!”, то это был именно он», — сказал собеседник, добавив, что положение спасло именно быстрое принятие решений.