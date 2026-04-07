Reuters рассказал, как спасение летчика F-15 в Иране едва не провалилось

3 апреля в Иране был сбит истребитель F-15E Strike Eagle. Самолет пролетал над провинцией Исфахан, когда его сбили, двое летчиков катапультировались. Пилот был спасен, а второй летчик прятался в горной расщелине, пока его не спас американский спецназ. Как сообщает Reuters, под покровом темноты американские спецназовцы незаметно проникли вглубь страны, поднялись на хребет высотой 7000 футов (2,1 тыс. м) и вытащили застрявшего члена экипажа, после чего доставили его к секретному месту встречи до рассвета в воскресенье, 5 апреля.
Как рассказал агентству американский чиновник, два самолета MC-130, перевозившие около 100 бойцов спецназа в труднодоступную местность к югу от Тегерана, из-за механической неисправности не смогли взлететь, что поставило элитных спецназовцев под угрозу оказаться в тылу врага. Командиры приняли рискованное решение, отдав приказ об отправке туда дополнительных самолетов для постепенной эвакуации бойцов. Тем пришлось прождать несколько часов. «Если и был момент, когда я подумал: “Черт возьми!”, то это был именно он», — сказал собеседник, добавив, что положение спасло именно быстрое принятие решений.
Рискованная затея в конечном итоге сработала, эвакуация удалась, а американские военные уничтожили неисправные MC-130 и еще четыре вертолета, чтобы их не захватили иранцы.
Сбитый офицер, которого Трамп назвал полковником, вывихнул лодыжку. Спрятавшись в расщелине, он связался с американскими военными, сообщил источник Reuters. По данным Bloomberg, летчики, после того как их самолет был сбит, использовали портативное коммуникационное устройство компании Boeing Co. под названием Boeing Combat Survivor Evader Locator (CSEL), чтобы оповестить о случившемся своих сослуживцев и сообщить им о своем местоположении.
«У них есть очень сложное устройство типа пейджера, которое они носят с собой постоянно», — заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции накануне.
Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн сообщил, что спасательная операция началась «после подтверждения действующих спасательных маяков».
Пилот F-15 с позывным Dude 44 Alpha был спасен в пятницу днем. Оператор систем вооружения истребителя с позывным Dude 44 Bravo, несмотря на серьезные травмы, выжил и избежал плена. Его спасли на следующий день вечером. Таким образом, по словам Кейна, «в полночь по местному восточному времени, в пасхальное воскресенье, более чем через 50 часов после начала этой операции» оба летчика были доставлены на дружественную территорию.
Как указывает Reuters, на протяжении всей операции Белый дом, Пентагон и Центральное командование ВС США хранили необычное молчание. Трамп «был настолько тих, что местный репортер отправился проверить, находится ли он в госпитале Уолтера Рида», отмечает агентство.
Затем американский лидер объявил о проведении американскими силами «одной из самых дерзких поисково-спасательных операций в истории США». По его словам, при спасении экипажа истребителя ни один американец не был убит или ранен.
В то же время два вертолета Black Hawk, участвовавшие в спасательной операции, были подбиты иранскими силами, но сумели покинуть воздушное пространство этой страны. Кроме того, пилот истребителя A-10 Warthog катапультировался после того, как тот был подбит над Кувейтом и разбился.
Во время спасения второго летчика ЦРУ провело кампанию по дезинформации, распространив в Иране информацию о том, что американские силы уже нашли его и эвакуируют, после этого передало точное местоположение в Вашингтон.
По данным The Wall Street Journal, американские бомбардировщики B-1 сбросили около сотни бомб весом более 900 кг каждая, чтобы обеспечить успех операции.
