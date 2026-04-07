Мишустин назвал последствия кризиса на Ближнем Востоке для нефти и газа

Около 10% мирового производства жидких углеводородов выбыло с рынка из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам развития топливно-энергетического комплекса.
«Текущие события привели к появлению новых серьезных вызовов и затронули не только рынки нефти и продуктов ее переработки, но и других значимых товаров. Нарушена работа устоявшихся морских маршрутов. Фактически парализован один из важнейших международных транспортных коридоров в Персидском заливе», — сказал премьер.
Мишустин отметил, что ситуация на Ближнем Востоке уже отразилась на ценах.
«Стоимость нефти выросла на несколько десятков процентов, а газа — еще более существенно, почти вдвое, как в Азии, так и в Европе», — добавил он.
Премьер подчеркнул, что это привело к ощутимым дисбалансам в глобальной торговле. Ряд государств вынуждены ограничивать поставки за рубеж, чтобы защитить как внутренние рынки, так и интересы своих потребителей. В мире дорожают бензин, дизельное топливо, авиакеросин, растет стоимость фрахта судов.
7 апреля глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил о наступлении «черного апреля» из-за проблем с нефтью и газом, которые породил Ормузский кризис. Бироль заявил, что мир столкнулся с масштабным тройным шоком — нефтью, газом и продовольствием, единственным решением которого служит открытие Ормузского пролива. Эксперт отметил, что мир ранее никогда не сталкивался с настолько масштабными перебоями в поставках энергоносителей. По его словам, нынешний кризис серьезнее, чем в 1973, 1979 и 2022 годах, вместе взятых.
