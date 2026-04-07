Мишустин назвал последствия кризиса на Ближнем Востоке для нефти и газа

7 апреля глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил о наступлении «черного апреля» из-за проблем с нефтью и газом, которые породил Ормузский кризис. Бироль заявил, что мир столкнулся с масштабным тройным шоком — нефтью, газом и продовольствием, единственным решением которого служит открытие Ормузского пролива. Эксперт отметил, что мир ранее никогда не сталкивался с настолько масштабными перебоями в поставках энергоносителей. По его словам, нынешний кризис серьезнее, чем в 1973, 1979 и 2022 годах, вместе взятых.