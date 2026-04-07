Трамп допустил «смерть целой цивилизации» при грядущих ударах по Ирану

Президент США Дональд Трамп 7 апреля допустил гибель «целой цивилизации» при обещанных им ударах по территории Ирана.

«Целая цивилизация умрет сегодня ночью (в ночь на 8 апреля. — Ред.), и ее уже никогда не вернуть. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и будет», — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп повторил, что теперь у власти в Иране находятся «более умные и менее радикальные умы», и выразил надежду, что в течение дня произойдет «нечто революционно-чудесное».

«Кто знает? Мы узнаем сегодня вечером, в один из самых важных моментов долгой и сложной мировой истории», — подчеркнул президент США.

