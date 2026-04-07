Венгрия готова принять саммит России и США по Украине, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 7 апр — РИА Новости. Венгрия до сих пор готова предоставить площадку для саммита России и США по Украине, если стороны сочтут это необходимым, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Источник: AP 2024

«Ранее президент США (Дональд Трамп) инициировал мирный саммит между США и Россией и предложил Венгрию и Будапешт в качестве места проведения. Это практически единственное возможное место в Европе. И Венгрия согласилась. Мы обсуждали с президентами США и России условия проведения саммита вплоть до уровня его технической подготовки», — сказал Орбан на пресс-конференции с американским вице-президентом Джеем Ди Вэнсом.

«Венгрия и сейчас готова, если США и Россия сочтут, что необходим мирный саммит между ними, то Будапешт будет рад предоставить площадку для этой встречи и готов к этому», — добавил глава правительства.

