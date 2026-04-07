Вэнс: США в основном достигли военных целей в Иране

БУДАПЕШТ, 7 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты в основном выполнили свои военные задачи в Иране, и война скоро завершится. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Будапеште.

«США в основном выполнили свои военные задачи. Есть еще кое-что, что мы хотели бы сделать. Например, немного больше поработать в военном плане над способностью Ирана производить оружие. Но в основном военные цели США выполнены. Это означает, что, как сказал президент [Соединенных Штатов Дональд Трамп], очень скоро эта война завершится», — отметил Вэнс.

