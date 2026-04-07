Вэнс назвал Орбана образцовым государственным деятелем

Во вторник, за несколько дней до парламентских выборов в Венгрии, Вэнс прибыл в Будапешт с женой, в том числе чтобы выразить Орбану и правящей партии «Фидес» свою поддержку. Гостя встречал министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто. Это первый за почти 20 лет визит высшего руководства США в Венгрию — Джордж Буш-младший посетил Венгрию летом 2006-го.