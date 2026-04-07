Вэнс назвал Орбана образцовым государственным деятелем

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время своего визита в Будапешт назвал премьера Венгрии Виктора Орбана истинным государственным деятелем, способным выступать в роли миротворца.

Источник: AP 2024

«Я здесь еще и потому, что Виктор — государственный деятель, чье руководство гораздо более конструктивно в плане мира, чем руководство многих других стран», — сказал он (цитата по Telex).

Вэнс добавил, что такое лидерство может стать образцом для всего континента— ведь Орбан продемонстрировал «более процветающую и энергетически обеспеченную» Европу.

«Орбан — важнейший лидер, когда речь идет об энергобезопасности», — сказал он.

Во вторник, за несколько дней до парламентских выборов в Венгрии, Вэнс прибыл в Будапешт с женой, в том числе чтобы выразить Орбану и правящей партии «Фидес» свою поддержку. Гостя встречал министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто. Это первый за почти 20 лет визит высшего руководства США в Венгрию — Джордж Буш-младший посетил Венгрию летом 2006-го.

Как пишет Bloomberg, в ходе визита Вэнса Венгрия может подписать соглашение с Соединенными Штатами о закупке полумиллиона тонн сырой нефти.

В конце марта президент США Дональд Трамп призвал венгров отдать свой голос за Орбана, назвав его «настоящим другом, бойцом и победителем».

Орбан одержал победу на четырех предыдущих всеобщих выборах и с 2010 года премьер страны.

