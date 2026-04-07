Axios узнал, что США атаковали военные объекты на острове Харк

США нанесли удары по военным объектам на иранском острове Харк. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.
«Американские военные нанесли удары по военным объектам на острове Харк, сообщает официальный представитель США», — написал Равид в соцсети X.
Ранее иранское агентство Mehr сообщило, что на острове прогремело несколько взрывов. Харк — это главный экспортный хаб Ирана.
Остров Харк расположен в северной части Персидского залива, примерно в 25−30 км от побережья Ирана, к северо-западу от Ормузского пролива. Его площадь — около 20 кв. км, а население — примерно 8 тыс. человек.
На острове расположен терминал, через который проходит 90% иранского нефтяного экспорта. Нефть поступает по трубопроводам с крупнейших месторождений, а инфраструктура острова позволяет загружать супертанкеры и хранить до 30 млн барр. сырья.
7 апреля истекает последняя отсрочка ударов по энергетической инфраструктуре Ирана, которую дал президент США Дональд Трамп. В конце марта он заявил, что решил отложить удары по иранским энергетическим объектам, чтобы провести переговоры с Тегераном.
5 апреля Трамп пригрозил разрушить иранские электростанции и мосты, если Ормузский пролив не будет открыт.
Ранее The Wall Street Journal писала, что Вашингтон может привлечь морпехов для захвата одного или нескольких островов у южного побережья Ирана, в том числе Харка, с целью разблокирования Ормузского пролива. О возможном захвате этого острова сообщал также портал Axios.
