Белоусов оценил темпы набора контрактников

Набор военнослужащих на службу по контракту в вооруженные силы России идет с опережением плана. Об этом рассказал глава Минобороны Андрей Белоусов в ходе осмотра нового здания военного комиссариата Москвы на улице Яблочкова.
«Могу сказать, что оно [комплектование войск военнослужащими по контракту] идет с опережением. Все планы мы выполняем, формируем новые части, подразделения. Сейчас особый акцент делается на подготовку, на слаживание подразделений. Особо это касается войск беспилотных систем», — сказал он.
27 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что с начала 2026 года контракт на прохождение военной службы в российской армии заключили свыше 80 тыс. человек.
