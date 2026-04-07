Трамп пригрозил «гибелью цивилизации» перед завершением дедлайна Ирану

Президент США Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока ультиматума, установленного Ирану, предупредил о тяжелых последствиях. Публикацию он разместил в соцсети Truth Social.
«Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродить. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и будет», — написал он.
Трамп снова заявил о произошедшей смене правительства в Иране и выразил надежду на «что-то революционное и замечательное».
«Мы узнаем об этом сегодня вечером, в один из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира. 47 лет вымогательства, коррупции и смертей, наконец, закончатся. Да благословит Господь Великий народ Ирана!», — добавил президент США.
Трамп требует от Ирана пойти на мирную сделку и деблокировать Ормузский пролив, в обратном случае США нанесут мощный удар по мостам и энергетике. Срок ультиматума завершается в 20:00 7 апреля по вашингтонскому времени — 03:00 следующего дня мск.
Материал дополняется.