Эксперт раскрыл, о чем Рютте будет говорить на встрече с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал во Флориду обсудить перспективы альянса с американским президентом Дональдом Трампом. На встрече он будет акцентировать внимание на том, что европейские союзники, хоть и не поддержали США в войне с Ираном, но исполняют требования Вашингтона о повышении оборонных расходов. Такое мнение в беседе с ИС «Вести» высказал политолог-международник, эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.