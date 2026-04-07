Эксперт раскрыл, о чем Рютте будет говорить на встрече с Трампом

«Ему потребуется здесь очень много дипломатического искусства, чтобы смягчить те противоречия, которые вот сейчас обозначились в столь явной форме», — объяснил собеседник ИС «Вести».
Кортунов добавил, что Марк Рютте постарается убедить Трампа, что разделяет его озабоченность по поводу взаимопомощи участников блока, но обратит его внимание на то, что европейцы исправно вносят вклад в бюджет альянса и исполняют требование США повысить оборонные бюджеты до 5%.
Эксперт предположил, что на претензии Дональда Трампа об отсутствии поддержки европейских союзников в противостоянии с Ираном, Рютте ответит, что страны Европы не были проинформированы о проведении операции заранее.