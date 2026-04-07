Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт раскрыл, о чем Рютте будет говорить на встрече с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал во Флориду обсудить перспективы альянса с американским президентом Дональдом Трампом. На встрече он будет акцентировать внимание на том, что европейские союзники, хоть и не поддержали США в войне с Ираном, но исполняют требования Вашингтона о повышении оборонных расходов. Такое мнение в беседе с ИС «Вести» высказал политолог-международник, эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Политолог уточнил, что Рютте будет сложно определиться с позицией: с одной стороны, он должен признать главенство Трампа, так как США являются ключевым акционером НАТО; с другой — он не может игнорировать мнение членов военного блока из Европы.

«Ему потребуется здесь очень много дипломатического искусства, чтобы смягчить те противоречия, которые вот сейчас обозначились в столь явной форме», — объяснил собеседник ИС «Вести».

Кортунов добавил, что Марк Рютте постарается убедить Трампа, что разделяет его озабоченность по поводу взаимопомощи участников блока, но обратит его внимание на то, что европейцы исправно вносят вклад в бюджет альянса и исполняют требование США повысить оборонные бюджеты до 5%.

Эксперт предположил, что на претензии Дональда Трампа об отсутствии поддержки европейских союзников в противостоянии с Ираном, Рютте ответит, что страны Европы не были проинформированы о проведении операции заранее.

Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен оценил перспективы выхода США из НАТО. Он заявил, что Вашингтон не покинет альянс, но способен сократить свое участие в его деятельности. Он добавил, что европейцы сами заложили «бомбу» под военный блок, сократив расходы на оборону.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше