Из реестра иноагентов исключили 75 человек по их заявлениям

Всего 243 организации и физлица исключили из реестра иностранных агентов, из них 75 смогли отменить этот статус по собственному заявлению, сообщил глава Минюста Константин Чуйченко, передает ТАСС.
Сейчас в реестре иноагентов содержится информация об 1,1 тыс. физических лиц и организаций, включая 243 уже исключенных, рассказал министр.
Он отметил, что в законодательстве предусмотрены механизмы исключения из реестра. Эту процедуру может начать как Минюст, так и сам иноагент в случае утраты одного или всех признаков, по которым присуждается статус. «Так, из реестра уже были исключены 75 лиц по их собственному заявлению», — добавил Чуйченко.
Иностранный агент — это лицо или организация, которые, по мнению властей, получают поддержку из-за рубежа и способны влиять на общественное мнение или политическую ситуацию в стране. Для иноагентов действует ряд ограничений: например, им запрещено проводить любые просветительские и образовательные мероприятия, они лишены налоговых льгот, а их доход облагается НДФЛ по повышенной ставке 30%.
Единый реестр иноагентов Минюст ведет с 1 декабря 2022 года. Он объединил списки для НКО, физлиц, физлиц-СМИ и незарегистрированных общественных объединений.
