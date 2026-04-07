Вэнс рассказал о вмешательстве спецслужб Украины в выборы в США и Венгрии

Вице-президент США рассказал, что его не волнуют попытки Киева вмешаться в выборы. Он напомнил, что в США, как и на Украине, «есть хорошие и плохие люди».

Источник: РБК

Украинские спецслужбы пытаются повлиять на венгерские и американские выборы. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии и председателем партии ФИДЕС Виктором Орбаном в Будапеште.

«Мы знаем, что в украинских спецслужбах есть элементы, которые пытались повлиять на исход американских выборов и выборов в Венгрии, это именно то, чем они занимаются», — заявил Вэнс.

Он признался, что напоминает себе: Украина, как и США, сложная страна, где есть как хорошие, так и плохие люди, которые вмешиваются в чужие выборы. Он добавил, что украинские политики приняли участие в президентской кампании Демпартии США за несколько недель до выборов, в которых победил Дональд Трамп.

«Я в курсе всех этих вещей, но знаете, я не думаю, что Виктор принимает эти вещи близко к сердцу. Я не позволяю [этим вещам] тревожить меня», — добавил Вэнс.

Американский вице-президент посещает Венгрию в рамках реализации внешнеполитической стратегии Белого дома по поддержке Орбана, писала The New York Times. Вэнс считает, что победа ФИДЕС Орбана укрепит позиции администрации Дональда Трампа в Европе.

Вэнс также в ходе своего выступления с Орбаном несколько раз заявил, что уверен в его победе на выборах, что крайне важно для Вашингтона и европейской стабильности.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся в воскресенье, 12 апреля. В случае победы ФИДЕС Орбан в шестой раз возглавит правительство страны. Согласно результатам опроса 21 Research Center (1 апреля), среди определившихся избирателей «Тиса» набрала 56% (против 53% в начале марта), а ФИДЕС — 37% (против 39% тремя неделями ранее).

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше