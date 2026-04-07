Экс-замгубернатора Курской области приговорили к 17 годам

Бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова приговорили к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 450 млн руб. по делу о взятках. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в телеграм-канале.
Суд признал бывшего чиновника виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК России (Получение взятки должностным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере). Его также на 12 лет лишили права занимать должности на госслужбе и в органах МСУ, связанные связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.
«Суд взыскал с Дедова А. В. в доход государства 20 950 000 ₽ в счет конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения преступлений», — сказано в сообщении.
Также суд признал виновным по статье ч. 4 ст. 291.1 УК России (Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере) Дмитрия Шубина. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима, а также штрафу в 388,5 млн руб.
Алексей Дедов был задержан вместе с бывшим губернатором Курской области Алексеем Смирновым в апреле 2025 года. Их обвинили в мошенничестве на 1 млрд руб. при строительстве фортификационных сооружений. Дедов был первым заместителем главы региона и, среди прочего, курировал министерства строительства Курской области, министерства ЖКХ и ТЭК и минтранса. Смирнов досрочно сложил полномочия в декабре 2024-го, он возглавлял регион 205 дней. В январе 2025-го в отставку подал и Дедов. В январе текущего года Дедов в ходе судебного заседания заявил, что передавал Смирнову «откаты».
6 апреля суд в Курске приговорил Алексея Смирнова к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 млн руб. Он был признан виновным по двум эпизодам ч. 6 ст. 290 УК России. С экс-губернатор Курской области в доход государства взыскали 20,9 млн руб.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.