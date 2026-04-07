Экс-замгубернатора Курской области приговорили к 17 годам

Алексей Дедов был задержан вместе с бывшим губернатором Курской области Алексеем Смирновым в апреле 2025 года. Их обвинили в мошенничестве на 1 млрд руб. при строительстве фортификационных сооружений. Дедов был первым заместителем главы региона и, среди прочего, курировал министерства строительства Курской области, министерства ЖКХ и ТЭК и минтранса. Смирнов досрочно сложил полномочия в декабре 2024-го, он возглавлял регион 205 дней. В январе 2025-го в отставку подал и Дедов. В январе текущего года Дедов в ходе судебного заседания заявил, что передавал Смирнову «откаты».