MWM узнал о переброске французских истребителей к границе России

Франция перебросила истребители Rafale на военную базу Шяуляй в Литве, расположенную в 130 км от российской границы. Технику задействуют для патрулирования акватории Балтийского моря, сообщает журнал Millitary Watch Magazine (MWM).
Как пишет MWM, это совпадает с прибытием в граничащую с Украиной Румынию французских танков Leclerc. Технику перебросили на фоне усиления присутствия США в Румынии, танки пройдут учения совместно с французскими и польскими пехотными подразделениями.
Истребители поколения 4+ Rafale во многом уступают не только передовым военным самолетам, но и истребителям из своей категории, таким как российский Су-35 или американский F-15EX. Кроме того, Россия расширяет свой флот улучшенных истребителей Су-57, в бою с которыми жизнеспособность Rafale «находится под сомнением», сообщает журнал.
В конце марта французский генерал Доминик Тардиф сообщил о подготовке ВВС страны к возможному конфликту с Россией. Он уточнил, что у стран восточного фланга НАТО, в частности Прибалтики и Румынии, нет достаточного числа истребителей. Поэтому в случае «проблем» в этом регионе для обеспечения безопасности отправят французских летчиков.
Ранее начальник французского Генштаба Фабьен Мандон также предупредил, что конфликт на Украине через три-четыре года может перерасти в военное столкновение России и Европы.
На фоне этих опасений Париж планирует подготовить экономику к «военному режиму». К 2030 году Франция собирается нарастить в несколько раз арсенал беспилотников и ракет, а также увеличить военные расходы.
