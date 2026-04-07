Десять человек пострадали от удара ВСУ по школе в запорожском селе

В результате атаки на школу в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа пострадали десять человек: семеро детей и трое взрослых, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Источник: РБК

«Один человек погиб — наш коллега Александр Олегович Резниченко, первый заместитель главы администрации округа», — отметил губернатор.

«Один человек погиб — наш коллега Александр Олегович Резниченко, первый заместитель главы администрации округа», — отметил губернатор.

По словам Балицкого, трое взрослых и пятеро детей получили ранения разной степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. Одна учительница получила тяжелые ранения, но ее состояние удалось стабилизировать. Еще двое детей находятся в тяжелом стрессовом состоянии.

Атака беспилотников на школу произошла утром 7 апреля. Резниченко погиб, помогая выводить детей, сообщил губернатор. Его родным окажут всю необходимую помощь.

Накануне Балицкий сообщил, что в Запорожской области из-за атак ВСУ произошли аварийные отключения электроснабжения.

