Десять человек пострадали от удара ВСУ по школе в запорожском селе

В результате атаки на школу в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа пострадали десять человек: семеро детей и трое взрослых, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Один человек погиб — наш коллега Александр Олегович Резниченко, первый заместитель главы администрации округа», — отметил губернатор.
По словам Балицкого, трое взрослых и пятеро детей получили ранения разной степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. Одна учительница получила тяжелые ранения, но ее состояние удалось стабилизировать. Еще двое детей находятся в тяжелом стрессовом состоянии.
Атака беспилотников на школу произошла утром 7 апреля. Резниченко погиб, помогая выводить детей, сообщил губернатор. Его родным окажут всю необходимую помощь.
Накануне Балицкий сообщил, что в Запорожской области из-за атак ВСУ произошли аварийные отключения электроснабжения.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.