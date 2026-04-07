В Иране заявили, что нефтяные объекты на Харке не попали под удары США

Ни один нефтяной объект на иранском острове Харк не попал под атаку, они продолжают работу. Об этом сообщило иранское агентство ILNA со ссылкой на источник.
«Ни один из нефтяных объектов не был объектом нападения. Все нефтяные подразделения и объекты в регионе полностью готовы к эксплуатации и функционируют», — привело агентство слова собеседника.
По словам источника, удары нанесли по военным объектам и оборонительным сооружениям на острове.
7 апреля иранское агентство Mehr сообщило, что на острове Харк прогремело несколько взрывов. Позднее журналист Axios Барак Равид написал, что США нанесли удары по военным объектам на острове.
Остров Харк расположен примерно в 25−30 км от побережья Ирана, к северо-западу от Ормузского пролива.
На острове находится терминал, через который проходит 90% иранского нефтяного экспорта. Нефть поступает по трубопроводам с крупнейших месторождений, а инфраструктура острова позволяет загружать супертанкеры и хранить до 30 млн барр. сырья.
7 апреля истекает последняя отсрочка ударов по энергетической инфраструктуре Ирана, которую дал президент США Дональд Трамп. В конце марта он заявил, что решил отложить удары по иранским энергетическим объектам, чтобы провести переговоры с Тегераном.
Ранее Трамп писал, что пригрозил Тегерану захватить остров Харк, если переговоры о прекращении войны провалятся.
