Эксперт: как Иран может ответить США на территории Европы

Эксперт уточнил, что для атак по базам США на европейской территории и по британской базе на Кипре Иран может использовать ракеты средней, а не максимальной дальности. По его словам, иранские ракеты не всегда обладают высокой точностью, поэтому при ударе могут пострадать гражданские объекты, что вызовет панику в европейских странах.
Кнутов акцентировал внимание на том, что Иран будет выбирать в качестве целей только военные базы, а не гражданскую инфраструктуру.
Ранее стало известно, что США ударили по острову Харк, где расположен нефтяной хаб Ирана. Информацию подтвердил источник издания Axios. Атака на Харк произошла в день истечения срока ультиматума, который американский президент Дональд Трамп предъявил Исламской Республике.