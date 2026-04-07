Эксперт: как Иран может ответить США на территории Европы

Целями атак Ирана в ответ на агрессию США могут стать американские военные базы в Италии и Греции, а также британская база на Кипре. Тегеран владеет оружием для их поражения. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Напомним, Корпус стражей исламской революции заявил, что ответные действия Ирана могут выйти «за пределы Ближнего Востока». Как уточнили в КСИР, это произойдет, если США пересекут «красную линию» Тегерана.

«У Ирана есть два типа ракет, способных достичь американских целей на расстоянии 3−4 тыс. км. Поэтому я полагаю, что возможны обстрелы баз США на территории Южной Европы со стороны Исламской Республики», — сказал собеседник NEWS.ru.

Эксперт уточнил, что для атак по базам США на европейской территории и по британской базе на Кипре Иран может использовать ракеты средней, а не максимальной дальности. По его словам, иранские ракеты не всегда обладают высокой точностью, поэтому при ударе могут пострадать гражданские объекты, что вызовет панику в европейских странах.

Кнутов акцентировал внимание на том, что Иран будет выбирать в качестве целей только военные базы, а не гражданскую инфраструктуру.

Ранее стало известно, что США ударили по острову Харк, где расположен нефтяной хаб Ирана. Информацию подтвердил источник издания Axios. Атака на Харк произошла в день истечения срока ультиматума, который американский президент Дональд Трамп предъявил Исламской Республике.

