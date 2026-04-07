Вэнс заявил, что США выполнили все военные задачи в Иране

США выполнили свои военные задачи в Иране, поэтому конфликт на Ближнем Востоке завершится в ближайшее время, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Будапеште.

Источник: РБК

США выполнили свои военные задачи в Иране, поэтому конфликт на Ближнем Востоке завершится в ближайшее время, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Будапеште.

«В основном военные цели США выполнены. Это означает, что, как сказал президент, очень скоро эта война завершится», — сказал он.

Он добавил, что конечное решение, какой из двух путей выбрать, остается за Ираном. Первый — быть «нормальной страной», которая становится частью «мировой системы», что приведет к улучшению экономики и процветанию безопасности. Второй — оставаться «террористами по отношению к своим соседям», что ухудшит ситуацию в мире.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что грядущей ночью «погибнет целая цивилизация», если Иран не примет ультиматум до истечения срока.

Трамп требует от Ирана пойти на мирную сделку и деблокировать Ормузский пролив, иначе США нанесут мощный удар по мостам и энергетике. Срок ультиматума завершается в 20:00 7 апреля по вашингтонскому времени — 3:00 8 апреля по московскому времени.

