Вэнс заявил, что США ждут от Ирана ответа на свои предложения

США ждут от Ирана к вечеру ответ на свои предложения, положительный или отрицательный. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в ходе совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
«В целом мяч сейчас на иранской стороне… Мы уверены, что мы можем получить ответ: положительный или отрицательный. Мы ожидаем ответ от иранцев сегодня вечером к 20:00 (3:00 по мск 8 апреля). Я надеюсь, что они дадут правильный ответ», — заявил Вэнс.
Джей Ди Вэнс посещает Венгрию в рамках реализации внешнеполитической стратегии Белого дома по поддержке Орбана, писал NYT. По мнению американского вице-президента, победа «Фидес» Орбана укрепит позиции администрации Дональда Трампа в Европе.
3 апреля журнал Time писал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс был главным противником операции против Ирана в окружении американского лидера Дональда Трампа.
4 апреля Трамп заявил, что Тегерану дано 48 часов для заключения сделки, иначе последует мощная атака. По словам американского президента, «время истекает — 48 часов до того, как на них обрушится весь ад».
6 апреля президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в Белом доме, сказал, что Иран может быть уничтожен, если соглашение между странами все-таки не будет достигнуто.
«Всю страну можно уничтожить за одну ночь. И эта ночь может наступить уже завтра», — сказал он.
За несколько часов до истечения срока ультиматума, установленного Ирану, Трамп пригрозил стране «гибелью цивилизации», если не будет заключена сделка.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.