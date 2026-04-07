Reuters: Иран и США продолжают переговоры

Пакистан продолжает посреднические усилия в американо-иранском конфликте и передает сообщения сторон друг другу, пишет Reuters со ссылкой на два пакистанских источника. По словам одного из них, иранцы проявили гибкость в готовности к переговорам, но в то же время выдвигают жесткие условия для начала обсуждений.