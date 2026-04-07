NYT: экс-советник Трампа призвал его поставить ультиматум России и Китаю в отношении Ирана

Джон Болтон, экс-советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, считает, что Вашингтон должен отказаться от переговоров с Тегераном и попытаться урегулировать кризис на Ближнем Востоке с Пекином и Москвой.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье для американской газеты The New York Times Болтон пишет, что Трамп должен в ультимативной форме потребовать от Китая и России отказаться от любой поддержки нынешних властей Ирана.

Если Пекин и Москва не согласятся пойти на уступки Белому дому, то у США, по мнению Болтона, есть несколько способов заставить их это сделать.

На его взгляд, если Трамп сообщит председателю Си Цзиньпину, что Китай больше не получит ни одного барреля иранской нефти из Персидского залива, это станет рычагом давления на Пекин. Чтобы удвоить нажим на Китай, Болтон призывает усилить санкции против всех продавцов иранской нефти. При этом он считает, что США не следует высаживаться на остров Харк — гораздо лучше перекрыть Ормузский пролив и не пропускать иранскую нефть до тех пор, пока вся нефть Персидского залива не сможет безопасно проходить через Ормуз.

В случае с Россией Болтон убежден, что Трампу следует забыть о своей неприязни к Владимиру Зеленскому и в максимальных объемах передать Украине необходимое ей оружие.

Если Китай и Россия не отреагируют, наша поддержка Украины и Тайваня должна возрасти, как бы трудно это ни далось Трампу.

Джон Болтон
экс-советник по вопросам нацбезопасности

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что Россия якобы передает Ирану разведданные о расположении американских войск, но не координирует атаки. Также они писали, что Москва консультирует Тегеран по использованию беспилотников, а с 28 февраля еще и могла усилить обмен разведданными и военное сотрудничество с Тегераном. России заявила, что эта вся информация не соответствует действительности.

Китай, по данным тех же СМИ, в обмен на иранскую нефть помогал Ирану обходить западные санкции и финансировал его оборонную промышленность. Для проведения платежей Пекин якобы использует небольшие китайские банки с ограниченной международной деятельностью, чтобы минимизировать риски от американских санкций. А частные китайские НПЗ, известные как «чайники», закупают иранскую нефть после того, как крупные государственные компании КНР ушли с рынка на фоне санкций. Эти действия, как утверждают западные СМИ, позволили Ирану ежегодно получать десятки миллиардов долларов от Китая и теперь он способен успешно вести войну против США.

