«Ценим возможность расширения взаимодействия»: Минниханов встретился с председателем Брестского облисполкома

Минниханов также напомнил, что в 2025 году в Татарстане побывали премьер-министр Беларуси Александр Турчин, председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев. Татарстан и Беларусь взаимодействуют по самому широкому спектру отраслей, в том числе в нефтехимии, машиностроении, агропромышленном комплексе, в высоких технологиях, добавил Рустам Минниханов и отметил потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества, особенно в части поставок сельскохозяйственной техники.