«Ценим возможность расширения взаимодействия»: Минниханов встретился с председателем Брестского облисполкома

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем Брестского облисполкома Республики Беларусь Петром Пархомчиком. Встреча, состоявшаяся в Казанском Кремле в рамках визита белорусской делегации, была посвящена развитию двусторонних отношений.
Сегодня же было заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Татарстана и Брестским облисполкомом. Далее стороны обсудили вопросы межрегионального взаимодействия, сначала в рабочем кабинете Раиса Татарстана, а затем в расширенном составе в зале заседаний Казанского Кремля.
Рустам Минниханов напомнил о прошлой встрече с белорусскими партнерами, состоявшейся в Минске в сентябре 2025 года во время выставки «ИННОПРОМ. Беларусь». Он также отметил укрепление гуманитарных связей, в частности, проведение в Казани мероприятия, посвященного Дню единения народов России и Беларуси.
Раис РТ подчеркнул, что этот день напоминает о важных ценностях — единстве, согласии и добрососедстве. В Татарстане высоко ценят возможность расширения взаимодействия с Республикой Беларусь и ее регионами в рамках дружественных российско-белорусских отношений.
Минниханов добавил, что президенты России и Беларуси поддерживают межрегиональное сотрудничество. Он просил передать благодарность и наилучшие пожелания Президенту Беларуси Александру Лукашенко за его отношение к Татарстану.
Раис РТ также подчеркнул многолетний опыт взаимовыгодного партнерства между Татарстаном и Беларусью, особенно в таких сферах, как нефтехимия, машиностроение, агропромышленный комплекс и высокие технологии. Минниханов упомянул о сотрудничестве с такими белорусскими предприятиями, как «Белнефтехим», Минский тракторный завод, «Гомсельмаш» и Минский автомобильный завод.
Минниханов также напомнил, что в 2025 году в Татарстане побывали премьер-министр Беларуси Александр Турчин, председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев. Татарстан и Беларусь взаимодействуют по самому широкому спектру отраслей, в том числе в нефтехимии, машиностроении, агропромышленном комплексе, в высоких технологиях, добавил Рустам Минниханов и отметил потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества, особенно в части поставок сельскохозяйственной техники.
Петр Пархомчик представил экономический потенциал Брестской области, выделив ее значимость как туристического и промышленного центра. Он отметил, что общий объем экспорта сельскохозяйственной продукции региона составляет около 3 миллиардов долларов США.
Делегация из Брестской области, состоящая из руководителей ведущих предприятий, выразила заинтересованность в укреплении сотрудничества. В рамках визита гости уже ознакомились с промышленными объектами Татарстана.