Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пакистане предупредили, что Иран ходит по «тонкому льду»

Удар, нанесенный Ираном ночью по промышленным объектам Саудовской Аравии, связанным с американскими компаниями, угрожает сорвать мирные переговоры, пишет Reuters со ссылкой на источник среди высопоставленных пакистанских служб безопасности.

Источник: РБК

Удар, нанесенный Ираном ночью по промышленным объектам Саудовской Аравии, связанным с американскими компаниями, угрожает сорвать мирные переговоры, пишет Reuters со ссылкой на источник среди высопоставленных пакистанских служб безопасности.

В случае ответа Саудовской Аравии на удары, переговоры будут прекращены, добавил собеседник агентства. По его словам, ответные удары могут вовлечь Пакистан в конфликт в связи с заключенным между двумя странами оборонным соглашением.

Как заявил второй источник, Иран «ходит по тонкому льду», а ближайшие три-четыре часа имеют решающее значение для будущего диалога.

Пакистан выступает главным посредником в обсуждении США и Ираном мирных предложений, выдвигаемыми обеими сторонами. Как пишет Reuters, признаков компромисса пока нет.

«Мы поддерживаем связь с иранцами. В последнее время они проявили гибкость и готовность присоединиться к переговорам, но в то же время занимают жесткую позицию, считая это необходимым условием для любых переговоров», — добавил собеседник агентства в пакистанских службах безопасности.

Материал дополняется.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше