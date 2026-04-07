В Пакистане предупредили, что Иран ходит по «тонкому льду»

Удар, нанесенный Ираном ночью по промышленным объектам Саудовской Аравии, связанным с американскими компаниями, угрожает сорвать мирные переговоры, пишет Reuters со ссылкой на источник среди высопоставленных пакистанских служб безопасности.
В случае ответа Саудовской Аравии на удары, переговоры будут прекращены, добавил собеседник агентства. По его словам, ответные удары могут вовлечь Пакистан в конфликт в связи с заключенным между двумя странами оборонным соглашением.
Как заявил второй источник, Иран «ходит по тонкому льду», а ближайшие три-четыре часа имеют решающее значение для будущего диалога.
Пакистан выступает главным посредником в обсуждении США и Ираном мирных предложений, выдвигаемыми обеими сторонами. Как пишет Reuters, признаков компромисса пока нет.
«Мы поддерживаем связь с иранцами. В последнее время они проявили гибкость и готовность присоединиться к переговорам, но в то же время занимают жесткую позицию, считая это необходимым условием для любых переговоров», — добавил собеседник агентства в пакистанских службах безопасности.
