Bloomberg сообщил, какие возможности дал Ормузский кризис Ирану

Контроль Ирана над Ормузским проливом дает Тегерану значительные рычаги давления, пока у США нет возможности быстро решить конфликт.

Источник: РБК

Контроль Ирана над Ормузским проливом дает Тегерану значительные рычаги давления, пока у США нет возможности быстро решить конфликт. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, перекрытие пролива сильнее сказалось на азиатском регионе, где многие страны сообщают о нехватке топлива, а некоторые ввели четырехдневную рабочую неделю. При этом ситуация оказала влияние и на США, где на фоне роста цен на нефть стоимость бензина $4 за галлон (примерно 3,8 л) и продолжает расти.

Bloomberg подчеркивает, что у Вашингтона нет быстрого и легкого разрешения проблемы, пока Иран укрепляет свой контроль над проливом, позволяя проходить через него небольшому количеству судов за плату. Многие страны согласились на условия Тегерана. О планах договориться с Ираном и США заявила в том числе Япония, которая считается американским союзником.

«Чем дольше США не смогут достичь дипломатического решения, тем больше стран будут вынуждены искать собственные обходные пути. И вряд ли это сильно охладит пыл Трампа — или цены на нефть», — отметил эксперт агентства Вэйлун Сун.

По данным Bloomberg, в минувшие выходные движение через Ормузский пролив достигло самого высокого уровня с начала марта. При этом агентство подчеркнуло, что речь не идет о поставках природного газа.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил о наступлении «черного апреля» из-за проблем с нефтью и газом, которые породил Ормузский кризис. По его словам, мир ранее никогда не сталкивался с настолько масштабными перебоями в поставках энергоносителей.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

