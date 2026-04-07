FA: США применяют «ошибочную формулу» мира на Украине

Президент США Дональд Трамп не сможет положить конец конфликту на Украине с помощью соглашения по образцу сделки с недвижимостью, пишет американский журнал Foreign Affairs.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье констатируется, что переговоры под руководством США по завершению конфликта на Украине зашли в тупик. Хотя одной из причин этого является сосредоточенность администрации Трампа на войне с Ираном, это не главная причина, утверждает издание.

Основная проблема, по мнению FA, заключается в самой структуре мирного соглашения, разработанного Вашингтоном.

До сих пор американцы строили свою стратегию на ключевом предложении: для окончания конфликта Украина должна уступить часть своей территории России в обмен на гарантии безопасности от США и Европы. Но такой подход пока не увенчался успехом и вряд ли это произойдет в будущем. Как поясняет FA, эта концепция «переоценивает» значение территориальных претензий для России и важность западных гарантий для Украины.

К тому же она игнорирует главную трудность прекращения конфликта — «проблему достоверного обязательства»: как убедить воюющую сторону в том, что ее противник действительно стремится к миру.

Чтобы справиться с этим вызовом, американским переговорщикам, как считает FA, необходимо пересмотреть свою стратегию и стремиться к выработке комплексного решения, которое должно устранить проблему достоверного обязательства.

Это значит, что Киеву необходимо предоставить возможности для самообороны и сдерживания, а Москве — гарантии, что Украина не станет плацдармом для НАТО и будет использовать только мирные средства для восстановления своей территориальной целостности.

FA подчеркивает, что мирные переговоры должны рассматриваться не как простая сделка по обмену территорий на гарантии безопасности, а как отправная точка для формирования стабильных и долгосрочных отношений между Россией и Украиной, а также между Россией и НАТО.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше