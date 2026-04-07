FA: США применяют «ошибочную формулу» мира на Украине

В статье констатируется, что переговоры под руководством США по завершению конфликта на Украине зашли в тупик. Хотя одной из причин этого является сосредоточенность администрации Трампа на войне с Ираном, это не главная причина, утверждает издание.
До сих пор американцы строили свою стратегию на ключевом предложении: для окончания конфликта Украина должна уступить часть своей территории России в обмен на гарантии безопасности от США и Европы. Но такой подход пока не увенчался успехом и вряд ли это произойдет в будущем. Как поясняет FA, эта концепция «переоценивает» значение территориальных претензий для России и важность западных гарантий для Украины.
Чтобы справиться с этим вызовом, американским переговорщикам, как считает FA, необходимо пересмотреть свою стратегию и стремиться к выработке комплексного решения, которое должно устранить проблему достоверного обязательства.
FA подчеркивает, что мирные переговоры должны рассматриваться не как простая сделка по обмену территорий на гарантии безопасности, а как отправная точка для формирования стабильных и долгосрочных отношений между Россией и Украиной, а также между Россией и НАТО.