Иран пригрозил «погрузить во тьму» Ближний Восток

По словам собеседника агентства, Иран не откроет Ормузский пролив в обмен на «пустые обещания» США. Более того, если «ситуация выйдет из-под контроля, союзники Ирана закроют Баб-эль-Мандебский пролив».
Президент США Дональд Трамп этим вечером предупредил о «гибели цивилизации». Он опубликовал это сообщение незадолго до истечения срока ультиматума, выдвинутого Ирану. Трамп требовал пойти на перемирие и деблокировать Ормузский пролив по угрозой ударов по электростанциям, иранские власти потребовали устойчивое мирное соглашение и гарантии ненападения.
Этим утром на иранском острове Харк, где расположен главный экспортный нефтегазовый хаб Ирана, прогремели взрывы. В Иране сообщили, что нефтяная инфраструктура острова не была объектом нападения и продолжает функционировать.
Журналист Axios Барак Равид написал, что США нанесли удары по военным объектам на острове. Сам Иран уже начал готовиться к возможной высадке американцев на острове Харк. Тегеран, по данным CNN, построил многоуровневую оборону, включающую в себя минные заграждения и прочие «ловушки».
Reuters со ссылкой на источник в пакистанских службах безопасности сообщил, что в случае если Иран нанесет удар по промышленным объектам Саудовской Аравии, то это сорвет мирные переговоры с США. Кроме того, по словам источника, ответные удары могут вовлечь Пакистан в конфликт в связи с заключенным между двумя странами оборонным соглашением.
Исламабад выступает ключевым посредником между Тегераном и Вашингтоном. Сам Иран 6 апреля, отказался от предложений США о временном перемирии.
