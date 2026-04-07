Иран пригрозил «погрузить во тьму» Ближний Восток

Иран предупредил, что нанесет мощные удары, если США исполнят свои угрозы. Трамп перед этим пригрозил «смертью цивилизации» Ирана.

Источник: РБК

Тегеран через Катар передал США и странам Ближнего Востока послание, в котором пообещал, что «весь регион и Саудовская Аравия погрузятся в полную тьму в результате ответных ударов Ирана». Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского источника.

По словам собеседника агентства, Иран не откроет Ормузский пролив в обмен на «пустые обещания» США. Более того, если «ситуация выйдет из-под контроля, союзники Ирана закроют Баб-эль-Мандебский пролив».

Президент США Дональд Трамп этим вечером предупредил о «гибели цивилизации». Он опубликовал это сообщение незадолго до истечения срока ультиматума, выдвинутого Ирану. Трамп требовал пойти на перемирие и деблокировать Ормузский пролив по угрозой ударов по электростанциям, иранские власти потребовали устойчивое мирное соглашение и гарантии ненападения.

Этим утром на иранском острове Харк, где расположен главный экспортный нефтегазовый хаб Ирана, прогремели взрывы. В Иране сообщили, что нефтяная инфраструктура острова не была объектом нападения и продолжает функционировать.

Журналист Axios Барак Равид написал, что США нанесли удары по военным объектам на острове. Сам Иран уже начал готовиться к возможной высадке американцев на острове Харк. Тегеран, по данным CNN, построил многоуровневую оборону, включающую в себя минные заграждения и прочие «ловушки».

Reuters со ссылкой на источник в пакистанских службах безопасности сообщил, что в случае если Иран нанесет удар по промышленным объектам Саудовской Аравии, то это сорвет мирные переговоры с США. Кроме того, по словам источника, ответные удары могут вовлечь Пакистан в конфликт в связи с заключенным между двумя странами оборонным соглашением.

Исламабад выступает ключевым посредником между Тегераном и Вашингтоном. Сам Иран 6 апреля, отказался от предложений США о временном перемирии.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше