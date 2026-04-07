Иран пригрозил «погрузить во тьму» Ближний Восток

Reuters со ссылкой на источник в пакистанских службах безопасности сообщил, что в случае если Иран нанесет удар по промышленным объектам Саудовской Аравии, то это сорвет мирные переговоры с США. Кроме того, по словам источника, ответные удары могут вовлечь Пакистан в конфликт в связи с заключенным между двумя странами оборонным соглашением.