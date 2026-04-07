WSJ и NYT сообщили об обрыве Ираном контактов с США

Иран прекратил контакты с США из-за угроз президента Дональда Трампа «уничтожить иранскую цивилизацию», сообщают The Wall Street Journal и The New York Times со ссылкой на источники.
Один из чиновников заявил WSJ, что Иран таким образом хотел подать сигнал о неодобрении и неповиновении. Авторы материала также отметили, что переговоры через посредников продолжаются. По данным второй газеты, Исламская Республика сообщила Пакистану, что больше не будет участвовать в диалоге со Штатами о прекращении огня.
Reuters со ссылкой на иранской источник также сообщил, что переговоры продолжаются: стороны продолжают обмениваться сообщениями через Пакистан. Связанная с властями Ирана газета Tehran Times также подчеркнула, что «дипломатические и непрямые каналы переговоров с США» не закрыты.
В ночь на 8 апреля по московскому времени завершается срок ультиматума, выдвинутого президентом США Дональдом Трампом. Он требует от Тегерана, прежде всего, открыть Ормузский пролив и заключить перемирие. Иранские власти отказываются и настаивают на прочном мирном соглашении и получении гарантий ненападения Израиля и США.
Вечером 7 апреля президент США сделал резкое предупреждение в адрес Ирана. «Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродить. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и будет», — написал он. Впоследствии президент США не исключил, что срок ультиматума снова будет перенесен, если в переговорах получится достичь определенного прогресса.
Reuters со ссылкой на источники в пакистанских службах безопасности 7 апреля сообщил, что удар Ирана по промышленным объектам Саудовской Аравии, которые связаны с компаниями США, поставил мирные переговоры под угрозу. Один из собеседников агентства заявил, что Тегеран «ходит по тонкому льду». Он же назвал ближайшие несколько часов решающими для будущего диалога.
