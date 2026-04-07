Хинштейн заявил, что коррупционный «клубок» продолжает разматываться

Дела, связанные с коррупцией при строительстве фортификационных сооружений в Курской области, продолжают активно расследоваться, заявил губернатор региона Александр Хинштейн, комментируя приговор бывшему заместителю губернатора Курской области Алексею Дедову.
«Как уже говорил, коррупционный “клубок” строительства фортификационных сооружений продолжает разматываться, наглядно подтверждая пословицу: сколь веревочке ни виться…», — написал он в Max.
Хинштейн добавил, что сегодняшний приговор Дедову — «отнюдь не последняя точка в этой позорной истории коррупции и беззакония, еще недавно царящей на Курской земле».
Экс-заместителя губернатора области 7 апреля приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд также оштрафовал его на 450 млн руб. и обязал взыскать почти 21 млн руб. Днем ранее в Курске признали виновным в получении взяток бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Ему дали 14 лет лишения свободы со штрафом 400 млн руб. Суд лишил его права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение десяти лет.
Смирнов занимал пост главы Курской области с мая по декабрь 2024 года. В 2025 году его задержали и арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере, связанному со строительством фортификационных сооружений на границе с Украиной.
