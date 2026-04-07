Хинштейн заявил, что коррупционный «клубок» продолжает разматываться

Экс-заместителя губернатора области 7 апреля приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд также оштрафовал его на 450 млн руб. и обязал взыскать почти 21 млн руб. Днем ранее в Курске признали виновным в получении взяток бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Ему дали 14 лет лишения свободы со штрафом 400 млн руб. Суд лишил его права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение десяти лет.