Трамп пригрозил уничтожением иранской цивилизации

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, в свою очередь, отметил, что к настоящему времени «более 14 миллионов отважных иранцев официально заявили о своей готовности отдать жизнь за оборону территориальной целостности страны». Себя из этого числа он не исключил, сообщив, что присоединяется к общенациональной кампании «Жизнь за Иран».