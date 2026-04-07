Как Петер Мадьяр стал лицом оппозиции Венгрии, «предателем» и «агентом»

12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы. Cогласно опросу 21 Research Centre, опубликованному в начале апреля, правящая партия ФИДЕС (венг. Fidesz, или Венгерский гражданский союз) уступает оппозиционной правоцентристской «Тисе» (венг. Tisza, Партия уважения и свободы), возглавляемой Петером Мадьяром: последней прогнозируют 56% голосов, ФИДЕС — 37%. Исследование центра Zavecz Research дает похожие цифры: «Тиса» может рассчитывать на 51%, правящая партия — на 38%.
45-летний Петер Мадьяр не называет себя кандидатом на пост премьер-министра, объясняя, что такого термина в Венгрии нет. Но фактически кабинет возглавляет первый номер из списка победившей на выборах партии. В конце февраля в руководстве «Тисы» единогласно решили, что ее список на выборах возглавит Мадьяр.
Как Мадьяр оказался в лидерах венгерской оппозиции.
До 2024 года Петер Мадьяр был членом ФИДЕС. Он вступил в нее в 2003-м, еще до завершения своего юридического образования, а через три года женился на однопартийке Юдит Варге. Несколько лет пара прожила в Брюсселе, где супруга Мадьяра была советником нескольких венгерских евродепутатов от ФИДЕС, а сам он работал в постпредстве республики при ЕС, а затем руководил дипломатической группой в правительстве, отвечая за отношения республики с Европарламентом. В 2018 году семья вернулась в Венгрию, и в следующем году Варга получила портфель министра юстиции. Мадьяр же возглавил юридическое подразделение Венгерского банка развития.
Летом 2023-го Варга отказалась от министерского поста, чтобы возглавить кампанию ФИДЕС на выборах в Европарламент, которые должны были пройти в следующем году. Она также развелась с Мадьяром, который за это время побывал и главой Центра студенческого кредитования и топ-менеджером ряда крупных компаний с государственным участием. При разводе Варга обвинила супруга, с которым у нее трое детей, в домашнем насилии, что он отрицал.
Вскоре после этого Мадьяр решил попробовать себя в большой политике. Поводом сталл политический скандал, разгоревшийся в Венгрии в феврале 2024 года и приведший к отставке президента республики Каталины Новак, а также к уходу из политики самой Юдит Варги. Дело в том, что Новак в преддверии визитом в Будапешт папы римского, прошедшего весной 2023 года, удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя директора детского дома, который участвовал в сокрытии случаев сексуального насилия над воспитанниками. Документы для этого решения как министр юстиции готовила Варга.
На фоне скандала Мадьяр не только вышел из ФИДЕС, но и дал сенсационное интервью ведущему политического подкаста, в котором обрушился с критикой на правящую партию и правительство Виктора Орбана. «Я не хочу быть частью системы, в которой по-настоящему ответственные люди прячутся за женскими юбками», — заявил он. Видео набрало более 1,4 млн просмотров и стало вирусным, запустив политическую карьеру Мадьяра, хотя сам он позже утверждал, что такого замысла у него не было. После выхода интервью Мадьяр продолжил критические публикации в соцсетях, описывая давление, которое на него оказывали власти после выхода интервью.
Уход Каталины Новак и Юдит Варги из ФИДЕС стал самой серьезной проблемой для Виктора Орбана и его правительства, поскольку ФИДЕС всегда делала ставку на избирателей, которые разделяют традиционные семейные ценности. В период премьерства Орбана семьи с тремя и более детьми практически освободили от налогов. Однако скандал вокруг помилования человека, вовлеченного в преступления на почве педофилии, спровоцировал волну резкой критики в адрес ФИДЕС со стороны оппозиции, организовавшей серию антиправительственных протестов.
15 марта 2024 года Мадьяр заявил о своих политических амбициях публично — на оппозиционном митинге в Будапеште, приуроченном ко Дню венгерской революции, он сообщил о намерении создать свою партию. Он также продолжил информационную кампанию против ФИДЕС, опубликовав записи разговоров со своей экс-супругой, в которых та якобы рассказывала о вмешательстве правительства в судебные разбирательства по делам в коррупции.
После этого Варга обвинила Мадьяра в предательстве. «Я не хочу участвовать в том, в чем участвует существо по имени Петер Мадьяр», — сказала она журналистам, отвечая на вопрос, когда вернется в политику. Аналогичную характеристику Мадьяру дал и его друг в прошлом, Гергей Гуйяш, который ныне возглавляет канцелярию Орбана. «Это тот, кто сначала предает свою семью, а затем предает свою страну, будучи агентом Брюсселя», — описал его Гуйяш.
Довольно быстро Мадьяр осознал, что переоценил свои силы на новом поприще, и отказался от идеи собственной партии, объяснив, что не успеет зарегистрировать ее к июньским выборам в Европарламент. Он принял решение присоединиться к «Тисе», которая тогда серьезно отставала в опросах от ФИДЕС — 21% против 32%. Мадьяр практически переформатировал «Тису» под себя, и это принесло успех: по итогам выборов в ЕП партия Орбана показала свой худший результат, впервые набрав менее половины голосов (44,8%), а «Тиса» пришла второй, набрав 29,6% и получив семь евромандатов. Один из них достался самому Мадьяру, хотя он опять же отрицал, что планировал возвращение в Брюссель, и настаивал, что сделал это по итогам запущенного им в соцсетях опроса. «Я буду работать на перемены в Венгрии», — сказал Мадьяр, и поклялся «продолжить бросать вызов Орбану».
«Тиса» в итоге присоединилась к крупнейшей фракции в ЕП — центристской Европейской народной партии, к которой принадлежит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
К осени 2024-го «Тиса» опережала ФИДЕС в национальных опросах. Власти не оставили это без внимания. В том же году по инициативе правящей партии было создано Управление по защите суверенитета Венгрии (OPS), целью которого было объявлено выявление и расследование случаев иностранного влияния на политические процессы и выборы. В августе 2025-го это ведомство заявило, что его расследование показало: ряд социологических служб, осуществляющих деятельность в стране, получают деньги из-за рубежа.
Может ли «Тиса» изменить внешнюю политику Венгрии.
В беседе с журналистами AP, прошедшей в начале апреля, Мадьяр заявил, что приближающиеся выборы станут «референдумом о будущем страны и ее месте в мире». Поскольку Орбан часто вступает в прямую конфронтацию с ЕС из-за нежелания разрывать энергетическое сотрудничество с Москвой и продолжать финансовую поддержку Украины, многие европейские политики приветствовали бы приход ко власти «Тисы». Однако, как отмечает Politico, вопреки ожиданиям европейцев, Мадьяр не обещает перемен на украинском направлении. Как и Орбан, он против поставок оружия ВСУ; Мадьяр также говорит об ущемлении прав венгерского меньшинства в Украине и не видит ее в ЕС. Евродепутаты от «Тисы» проголосовали в Европарламенте против предоставления Украине кредита в размере 90 млрд евро, напоминает издание.
«Никто не хочет проукраинского правительства», — заявил Мадьяр на одном из предвыборных митингов 28 марта. В предвыборной программе «Тисы» говорится, что она выступает против «ускоренного» вступления Украины в ЕС. В ней также утверждается, что Венгрия должна крайне постепенно сокращать закупки нефти и газа у России и полностью отказаться от них лишь к 2035 году, то есть через восемь лет после установленного ЕС дедлайна. Как отмечают журналисты Balkan Insight, это отражает стремление «Тисы» к балансу — партия позиционирует себя как менее радикальную, чем ФИДЕС, но не слишком близкую к брюссельской элите.
В апрельском интервью AP Мадьяр также анонсировал «прагматичный» подход к России. «Прагматизм означает, что мы не можем говорить о внутренних делах России, а они не имеют права голоса в наших делах. Мы — суверенные страны, и мы уважаем друг друга. Но мы не должны нравиться друг другу», — пояснил он. Однако в ходе предвыборной кампании Мадьяр неоднократно критиковал Орбана за то, что тот на заре своей карьеры, в 1989-м, призвал российские войска покинуть Венгрию, а теперь стал «самым верным союзником Кремля». «Господин премьер-министр, почему вы больше не говорите, чтобы русские шли домой?» — обращался он к премьеру.
Мадьяр утверждал в соцсетях, ссылаясь на публикацию расследовательского портала Vsquare, что в Будапешт из Москвы якобы прибыли сотрудники российских спецслужб, чтобы обеспечить дезинформацию избирателей в пользу ФИДЕС. Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в открытом письме главе «Тисы» подчеркнул, что Россия, в отличие от руководства Евросоюза, уважает суверенитет Венгрии и не вмешивается в ее внутренние дела.
Что касается отношений Венгрии с ЕС, то Мадьяр прежде всего обещает добиться получения предназначенных для Венгрии средств из фондов союза. Установить контакт со своими потенциальными союзниками он попытался на февральской Мюнхенской конференции по безопасности, согласовав, в частности встречи, с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьером Польши Дональдом Туском. Однако его заявления по итогам этих консультаций были достаточно сдержанными. После встречи с Мерцем он подчеркнул приоритет возвращения европейских денег в Венгрию, а в беседе с Туском вновь подтвердил, что не поддерживает форсированное вступление Украины в ЕС. Примечательно, что Мадьяр не встретился ни с одних из руководителей институтов ЕС.
Politico отмечает, что Мадьяр — это «головоломка для ЕС», поскольку он дает весьма смутные внешнеполитические обещания. «В результате он продолжает держать Брюссель на расстоянии вытянутой руки, чтобы уклониться от обвинений Орбана в том, что он марионетка фон дер Ляйен», — заключает издание.
Примечательно, что Мадьяр избегает и высказываний в адрес американского президента Дональда Трампа, который уже выразил публичную поддержку Орбану и отправил накануне выборов в Будапешт вице-президента Джей Ди Вэнса — он посетит Венгрию 7−8 апреля.
Почему Орбан обвиняет Мадьяра в связях с Украиной.
Взаимные обвинения в работе на иностранные государства стали лейтмотивом предвыборной кампании в Венгрии. Виктор Орбан еще в январе заявил, что Мадьяр заключил пакт с Украиной с целью свержения правительства ФИДЕС и установления прозападной администрации; соответственно, в адрес Киева прозвучало обвинение во вмешательстве в предвыборную кампанию. В марте в Венгрии задержали по подозрению в отмывании денег семерых украинцев (впоследствии они были освобождены), которые везли из Австрии миллионы долларов и евро наличными и слитки золота. Орбан предположил, что эти средства предназначены для финансирования «оппозиционной проукраинской партии». Мадьяр неоднократно отрицал связь с Киевом, отмечая, что нет никаких подтвержденных фактов о финансировании «Тисы» со стороны Украины.
В конце марта в ряде венгерских оппозиционных СМИ появились расшифровки частных бесед министра иностранных дел Петера Сийярто с российским коллегой Сергеем Лавровым. В некоторых из них венгерский дипломат якобы делился сведениями о результатах заседаний ЕС.
Орбан назвал прослушивание телефонных переговоров Сийярто «нападением на страну» и предвыборной атакой, которая играет на руку оппозиции. Министерство юстиции начало официальное расследование в связи с этим эпизодом. Параллельно идет расследование дела о возможной причастностью двух IT-специалистов, связанных с партией «Тиса», к работе на Киев. «Я призываю президента Зеленского немедленно приказать своим агентам вернуться домой и уважать волю венгерского народа», — прокомментировал эту информацию Орбан, отметив, что Украина работает над тем, чтобы после выборов в Венгрии было сформировано правительство, которое «будет поддерживать войну, отрежет Венгрию от дешевой российской энергии и передаст венгерские деньги Украине».
Виктор Орбан также не исключает, что Киев может быть причастен к попытке подрыва газопровода «Турецкий поток», через который республика получает российский газ. Об обнаружении в сербском муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом 5 апреля венгерскому премьеру сообщил президент Сербии Александр Вучич. 6 апреля на пресс-конференции в венгерском городе Кишкундорожма у станции газотранспортной системы Орбан заявил, что не готов публично называть виновных до завершения полного расследования, однако отметил: «Произошедшее вписывается в цепочку действий киевских властей, у которых есть и возможности, и, судя по всему, готовность к осуществлению подобных акций». Власти Сербии не подтверждают причастность украинцев к инциденту. Мадьяр выразил согласие с версией украинских властей, который утверждают, что операцию могла провести Россия «под ложным флагом».