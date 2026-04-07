Как Петер Мадьяр стал лицом оппозиции Венгрии, «предателем» и «агентом»

Довольно быстро Мадьяр осознал, что переоценил свои силы на новом поприще, и отказался от идеи собственной партии, объяснив, что не успеет зарегистрировать ее к июньским выборам в Европарламент. Он принял решение присоединиться к «Тисе», которая тогда серьезно отставала в опросах от ФИДЕС — 21% против 32%. Мадьяр практически переформатировал «Тису» под себя, и это принесло успех: по итогам выборов в ЕП партия Орбана показала свой худший результат, впервые набрав менее половины голосов (44,8%), а «Тиса» пришла второй, набрав 29,6% и получив семь евромандатов. Один из них достался самому Мадьяру, хотя он опять же отрицал, что планировал возвращение в Брюссель, и настаивал, что сделал это по итогам запущенного им в соцсетях опроса. «Я буду работать на перемены в Венгрии», — сказал Мадьяр, и поклялся «продолжить бросать вызов Орбану».