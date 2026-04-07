Вице-губернатор Кубани Коробка заявил, что ему не принадлежит поместье

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка в суде заявил, что домовладение, которое оценивают в миллиарды рублей, не принадлежит ему, передает «РИА Новости».
«Это не мое домовладение», — сказал он, отвечая на вопрос прокурора о том, как он может объяснить обнаруженные в его домовладении средства.
Представитель Генпрокуратуры ранее в суде, где рассматривается антикоррупционный иск в отношении Коробки, заявил, что в ходе обыска в поместье вице-губернатора Краснодарского края обнаружили и изъяли $4 млн, €7 млн и 31 млн руб. наличными.
7 апреля суд в Краснодаре заключил под стражу заместителя губернатора Андрея Коробку, которого обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), на два месяца — до 6 июня.
Согласно материалам дела, в ноябре 2025 года Коробка предложил застройщику изменить вид разрешенного использования земельного участка в Динском районе (с промышленной зоны на земли среднеэтажной застройки для дальнейшего строительства многоквартирных жилых домов), не исполнил взятые на себя обязательства и похитил 15 млн руб., которые были переведены на счет подконтрольной ему организации «Первореченский спортивный клуб».
