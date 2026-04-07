КСИР заявил о последствиях перехода армией США «красных линий»

Если армия США пересечет «красные линии», ответ Ирана выйдет за пределы региона, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает его слова агентство Fars.

Источник: РБК

«Корпус стражей исламской революции: если террористическая армия США перейдет красные линии, наш ответ выйдет за пределы региона», — говорится в сообщении.

В КСИР добавили, что намерены нанести по инфраструктурам США и союзников удар, который приведет к лишению Соединенных Штатов нефти и газа Ближневосточного региона на долгие годы.

Накануне Reuters со ссылкой на иранский источник сообщил, что Тегеран через Катар передал США и странам Ближнего Востока послание, в котором пообещал, что «весь регион и Саудовская Аравия погрузятся в полную тьму в результате ответных ударов Ирана».

Перед этим президент США Дональд Трамп предупредил о «гибели цивилизации». Он опубликовал это сообщение незадолго до истечения срока ультиматума, выдвинутого Ирану. Трамп требовал пойти на перемирие и деблокировать Ормузский пролив под угрозой ударов по электростанциям, иранские власти потребовали устойчивое мирное соглашение и гарантии ненападения.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше