КСИР заявил о последствиях перехода армией США «красных линий»

«Корпус стражей исламской революции: если террористическая армия США перейдет красные линии, наш ответ выйдет за пределы региона», — говорится в сообщении.
В КСИР добавили, что намерены нанести по инфраструктурам США и союзников удар, который приведет к лишению Соединенных Штатов нефти и газа Ближневосточного региона на долгие годы.
Накануне Reuters со ссылкой на иранский источник сообщил, что Тегеран через Катар передал США и странам Ближнего Востока послание, в котором пообещал, что «весь регион и Саудовская Аравия погрузятся в полную тьму в результате ответных ударов Ирана».
Перед этим президент США Дональд Трамп предупредил о «гибели цивилизации». Он опубликовал это сообщение незадолго до истечения срока ультиматума, выдвинутого Ирану. Трамп требовал пойти на перемирие и деблокировать Ормузский пролив под угрозой ударов по электростанциям, иранские власти потребовали устойчивое мирное соглашение и гарантии ненападения.
