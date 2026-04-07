Трамп пригрозил Ирану уничтожением цивилизации сегодняшней ночью

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением иранской цивилизации сегодняшней ночью. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social на фоне истечения срока ультиматума, который он ранее выдвинул Тегерану для заключения сделки и открытия Ормузского пролива.

Источник: Life.ru

«Сегодняшней ночью умрёт целая цивилизация, и её уже невозможно будет вернуть. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и будет», — написал глава Белого дома.

Он уточнил, что предполагает: может произойти «что-то революционное и замечательное», однако что именно, не пояснил.

Удары американской авиации по острову Харк и новые угрозы Дональда Трампа не устрашили Тегеран, и не убедили иранцев остановить боевые действия. Более того, руководство Исламской Республики анонсирует новые, гораздо более чувствительные меры, которые, по всей видимости, будут приняты в самое ближайшее время.

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

