Мирошник: Зеленский покушается на детей, атакуя российские школы дронами

«Зеленский покушается на жизнь наших детей, наносит удары по образовательным учреждениям, всячески переступая красные линии, обозначенные в нормах международного гуманитарного права. По сути дела, не оставляя России другого выбора, кроме как на военный ответ за совершенные преступления и личного преследования тех, кто дает преступные приказы», — сказал он.
В МИД России считают, что такие удары выходят за рамки допустимого в рамках международного гуманитарного права. Он подчеркнул, что подобные действия, по его оценке, могут иметь последствия и привести к дальнейшему обострению ситуации.
Ранее сообщалось, что последствия атаки на школу в селе Великая Знаменка Запорожской области оказались тяжёлыми. Ранения получили десять человек, среди них семеро несовершеннолетних и трое взрослых. Один из пострадавших скончался — им оказался первый заместитель главы администрации Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Олегович Резниченко.
