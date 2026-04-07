КСИР пригрозил США ответом за пределами региона при нарушении «красных линий»

Ранее Тегеран отверг предложение США о 45-дневном перемирии и направил собственный план из 10 пунктов. Однако удары американской авиации по острову Харк и заявления Дональда Трампа не снизили напряжённость. В Тегеране, напротив, заявили о готовности к более жёстким действиям и дали понять, что больше не намерены руководствоваться принципами сдержанности в отношении стран региона.