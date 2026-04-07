КСИР пригрозил США ответом за пределами региона при нарушении «красных линий»

Корпус стражей исламской революции предупредил США о последствиях возможного нарушения «красных линий». Об этом сообщает агентство Fars.

Источник: Life.ru

«Если террористическая армия США пересечёт “красные линии”, то наш ответ выйдет за пределы региона», — заявили в КСИР.

Там также подчеркнули, что Иран способен принять меры, которые «лишат США и их союзников нефти и газа из региона на годы».

Ранее Тегеран отверг предложение США о 45-дневном перемирии и направил собственный план из 10 пунктов. Однако удары американской авиации по острову Харк и заявления Дональда Трампа не снизили напряжённость. В Тегеране, напротив, заявили о готовности к более жёстким действиям и дали понять, что больше не намерены руководствоваться принципами сдержанности в отношении стран региона.

Онлайн-хроника конфликта на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

