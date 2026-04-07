В конгрессе США призвали к импичменту Трампа из-за Ирана

Конгрессмены от Демократической партии США обсуждают совместное требование об импичменте президенту Дональду Трампу в связи с войной против Ирана, сообщает Axios со ссылкой на источники.
Демократы обсуждают инициирование голосования по этому вопросу или составление обращения в кабинет министров с призывом применить 25-ю поправку к Конституции США, рассказал один из собеседников издания. Однако источники издания отметили, что пока эти обсуждения не вышли на уровень руководства партии.
25-я поправка к Конституции США призвана прежде всего уточнить порядок преемственности президентских полномочий в случае отставки, смерти, болезни и временной недееспособности. В четвертом разделе описана многоуровневая процедура, по которой вице-президент и большинство должностных лиц в кабинете министров могут объявить президента США «неспособным исполнять полномочия и обязанности, связанные со своей должностью». Для этой процедуры требуется две трети голосов обеих палат конгресса.
Многие конгрессмены призвали к отставке Трампа в публичных заявлениях. «Импичмент. Отстранение. Этот невменяемый псих должен быть отстранен от должности», — написал член палаты представителей Ильхан Омар (Миннесота). Другой член палаты представителей Яссамин Ансари (Аризона) указал, что «25-я поправка существует не просто так» и ею следует воспользоваться, поскольку «на кону судьба американских войск, иранского народа и сами основы нашей глобальной системы».
«Жалкое зрелище. Демократы говорили об импичменте президента Трампа еще до того, как он вступил в должность», — прокомментировал инициативу представитель Белого дома Дэвис Ингл.
В статье сказано, что ситуация обострилась после публикации Трампа в Truth Social, в которой он, угрожая Ирану, заявил: «Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродить».
Axios отметил, что реализовать задуманное демократами не выйдет без значительной поддержки республиканцев в конгрессе, который состоит из людей, лояльных Трампу.
The Wall Street Journal сообщила, что в настоящее время требование об отставке президента США выдвинули более 20 законодателей. Газета отметила, что после попытки импичмента Трампу во время его первого президентского срока и до текущего момента демократическая партия избегала такой меры.
Ранее Axios написал, что члены демократической партии в палате представителей готовят инициативу об импичменте главе Пентагона Питу Хегсету из-за военной операции против Ирана. Процедуру планируют начать на следующей неделе.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.