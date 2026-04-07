В конгрессе США призвали к импичменту Трампа из-за Ирана

25-я поправка к Конституции США призвана прежде всего уточнить порядок преемственности президентских полномочий в случае отставки, смерти, болезни и временной недееспособности. В четвертом разделе описана многоуровневая процедура, по которой вице-президент и большинство должностных лиц в кабинете министров могут объявить президента США «неспособным исполнять полномочия и обязанности, связанные со своей должностью». Для этой процедуры требуется две трети голосов обеих палат конгресса.