Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В конгрессе США призвали к импичменту Трампа из-за Ирана

Возможный импичмент, а также применение 25-й поправки к Конституции США обсуждают демократы, сообщил Axios. Однако, по данным источника издания, эти разговоры пока не вышли на уровень руководства партии.

Источник: РБК

Конгрессмены от Демократической партии США обсуждают совместное требование об импичменте президенту Дональду Трампу в связи с войной против Ирана, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Демократы обсуждают инициирование голосования по этому вопросу или составление обращения в кабинет министров с призывом применить 25-ю поправку к Конституции США, рассказал один из собеседников издания. Однако источники издания отметили, что пока эти обсуждения не вышли на уровень руководства партии.

25-я поправка к Конституции США призвана прежде всего уточнить порядок преемственности президентских полномочий в случае отставки, смерти, болезни и временной недееспособности. В четвертом разделе описана многоуровневая процедура, по которой вице-президент и большинство должностных лиц в кабинете министров могут объявить президента США «неспособным исполнять полномочия и обязанности, связанные со своей должностью». Для этой процедуры требуется две трети голосов обеих палат конгресса.

Многие конгрессмены призвали к отставке Трампа в публичных заявлениях. «Импичмент. Отстранение. Этот невменяемый псих должен быть отстранен от должности», — написал член палаты представителей Ильхан Омар (Миннесота). Другой член палаты представителей Яссамин Ансари (Аризона) указал, что «25-я поправка существует не просто так» и ею следует воспользоваться, поскольку «на кону судьба американских войск, иранского народа и сами основы нашей глобальной системы».

«Жалкое зрелище. Демократы говорили об импичменте президента Трампа еще до того, как он вступил в должность», — прокомментировал инициативу представитель Белого дома Дэвис Ингл.

В статье сказано, что ситуация обострилась после публикации Трампа в Truth Social, в которой он, угрожая Ирану, заявил: «Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродить».

Axios отметил, что реализовать задуманное демократами не выйдет без значительной поддержки республиканцев в конгрессе, который состоит из людей, лояльных Трампу.

The Wall Street Journal сообщила, что в настоящее время требование об отставке президента США выдвинули более 20 законодателей. Газета отметила, что после попытки импичмента Трампу во время его первого президентского срока и до текущего момента демократическая партия избегала такой меры.

Ранее Axios написал, что члены демократической партии в палате представителей готовят инициативу об импичменте главе Пентагона Питу Хегсету из-за военной операции против Ирана. Процедуру планируют начать на следующей неделе.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше