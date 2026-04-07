Генпрокуратура подала иск к экс-замминистра транспорта на ₽6 млрд

Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество бывшего замминистра транспорта Алексея Семенова и аффилированных с ним лиц на сумму более 6 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе надзорного ведомства.
Как уточнили источники РБК, знакомые с содержанием искового заявления, в перечень исковых требований вошли компании «Инфорион» и «Статус Комплайнс», 55 объектов недвижимости, включая квартиры, дома, бани и гаражи, 17 транспортных средств, девять пар часов, шесть ювелирных изделий, а также ценные бумаги «Альфа-Капитал» и изъятые в ходе оперативно-разыскных мероприятий денежные средства.
Антикоррупционный иск поступил в Никулинский районный суд Москвы 1 апреля и передан на рассмотрение судье Елене Кузнецовой. Предварительное заседание назначено на 8 апреля. Ответчиками по исковому заявлению проходят 15 физических лиц, в том числе бывший замглавы подведомственного Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Виктор Парахин и экс-руководитель предприятия Юрий Спасский, ранее осужденные по делу о мошенничестве на сумму более 59 млн руб. В качестве третьих лиц к процессу привлечены четыре компании и пять банков, среди которых Альфа-банк, ВТБ, Сбербанк, ДОМ.РФ и Т-Банк.
По словам собеседников РБК, в ходе надзорной проверки Генпрокуратура выявила систематические нарушения антикоррупционного законодательства со стороны ответчиков. Надзор указывает, что Алексей Семенов, занимая в 2009—2020 годах должности директора департамента программ развития, а затем заместителя министра транспорта, обладал полномочиями по формированию политики в сфере цифровизации транспортного комплекса и распределению бюджетных средств, в том числе в пользу подведомственной компании «ЗащитаИнфоТранс». Эти функции, полагает истец, позволяли ему не только определять направления финансирования, но и фактически влиять на выбор подрядчиков и условия заключаемых контрактов.
По данным источников РБК, надзорное ведомство установило, что исполнителями схемы по выводу и последующей легализации бюджетных средств выступали руководители «ЗащитаИнфоТранс». В разные годы предприятие возглавляли лица, находившиеся в тесной связке с Семеновым и, как утверждает прокуратура, действовавшие с ним в сговоре. Используя служебные полномочия, они обеспечивали заключение контрактов с аффилированными коммерческими структурами, прежде всего с компаниями «Инфорион» и «Статус Комплайнс». Формально такие контракты касались разработки и сопровождения информационных систем транспортной безопасности, однако, настаивает надзор, фактически служили каналом перераспределения бюджетных средств.
По данным прокуратуры, после поступления в «ЗащитаИнфоТранс» часть денег перечислялась в аффилированные с чиновниками коммерческие структуры, а впоследствии уходила в качестве дивидендов на счета Александра Андрущенко, использовавшего их для покупки недвижимости. Другую часть выплачивали под видом премий руководству предприятия, обналичивали и выводили на счета немецкой компании SPI GmbH, выявил надзор. Незаконное обогащение ответчиков, по данным прокуратуры, стало возможным благодаря служебному положению Алексея Семенова. «Используя доступ к служебной и конфиденциальной информации», он лоббировал выделение «ЗащитеИнфоТранс» бюджетных средств и обеспечивал заключение с компанией необоснованных госконтрактов, настаивает надзор. Прокуратура подчеркивает, что вместе с этим Семенов должным образом не следил за соблюдением контрактов, чем создал условия для коррупционного обогащения ответчиков.
Алексей Семенов родился в 1969 году в Москве. С 1992 по 2006 он работал в компаниях «Промстройсервис», «Оборонконверс», «Комплексная утилизация техники».
С 2006 по 2009 год занимал должность директора ФГУ «Научно-исследовательский центр по проблемам управления ресурсосбережением и отходами». С 2009 года Семенов начал работу в Министерстве транспорта. До 2018 года он был директором департамента программ развития министерства. В октябре 2018 года Семенов был назначен заместителем министра транспорта. В 2020 году премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Семенова от должности «по его просьбе». В конце 2024 года он был арестован по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.
Компания «Инфорион» была основана в 2006 году. Основной деятельностью предприятия заявлена разработка программного обеспечения. Как следует из информации с официального сайта организации, компания реализовала более 200 проектов для государственных и коммерческих заказчиков.
«Статус Комплайнс» функционирует с 2015 года и специализируется на сотрудничестве с отечественными производителями и вендорами, «предоставляя полный спектр услуг для поддержки и продвижения их продукции на рынке».
