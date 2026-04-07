Генпрокуратура подала иск к экс-замминистра транспорта на ₽6 млрд

По данным прокуратуры, после поступления в «ЗащитаИнфоТранс» часть денег перечислялась в аффилированные с чиновниками коммерческие структуры, а впоследствии уходила в качестве дивидендов на счета Александра Андрущенко, использовавшего их для покупки недвижимости. Другую часть выплачивали под видом премий руководству предприятия, обналичивали и выводили на счета немецкой компании SPI GmbH, выявил надзор. Незаконное обогащение ответчиков, по данным прокуратуры, стало возможным благодаря служебному положению Алексея Семенова. «Используя доступ к служебной и конфиденциальной информации», он лоббировал выделение «ЗащитеИнфоТранс» бюджетных средств и обеспечивал заключение с компанией необоснованных госконтрактов, настаивает надзор. Прокуратура подчеркивает, что вместе с этим Семенов должным образом не следил за соблюдением контрактов, чем создал условия для коррупционного обогащения ответчиков.