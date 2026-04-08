«Сударушка» стала народной: губернатор Текслер рассказал о рекордных сроках строительства ДК в Шумово

В селе Шумово Красноармейского муниципального округа открылся новый Дом культуры. Об этом 7 апреля сообщил губернатор Алексей Текслер в своем телеграм-канале.
Здание площадью более 600 квадратных метров построили в рекордные сроки в рамках Народной программы «Единой России». В новом ДК разместились зрительный зал на 200 мест, помещения для вокала, танцев, декоративно-прикладного творчества и собственная студия звукозаписи.
Для жителей это долгожданное событие. Старый клуб в селе, построенный в 1960-х годах, не имел полноценных условий. Но люди все равно приходили: занимались, репетировали, выступали. Теперь у них есть современное пространство, которое быстро стало точкой притяжения и сердцем села.
В настоящее время в ДК работают пять клубных формирований. Один из коллективов — «Сударушка» — недавно получил региональное звание «Народный». Губернатор отметил заслуги руководителя ДК Александра Самсоненко.
— Шумово стало одним из многих примеров того, как меняется жизнь в сельских территориях. Важно, чтобы культура была доступна людям не только в городах. Мы продолжаем системно работать над развитием культурной инфраструктуры. И таких историй будет больше.