«Сударушка» стала народной: губернатор Текслер рассказал о рекордных сроках строительства ДК в Шумово

Губернатор Текслер объявил об открытии ДК в селе Шумово Челябинской области.

Источник: пресс-служба губернатора Челябинской области

В селе Шумово Красноармейского муниципального округа открылся новый Дом культуры. Об этом 7 апреля сообщил губернатор Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

Здание площадью более 600 квадратных метров построили в рекордные сроки в рамках Народной программы «Единой России». В новом ДК разместились зрительный зал на 200 мест, помещения для вокала, танцев, декоративно-прикладного творчества и собственная студия звукозаписи.

Для жителей это долгожданное событие. Старый клуб в селе, построенный в 1960-х годах, не имел полноценных условий. Но люди все равно приходили: занимались, репетировали, выступали. Теперь у них есть современное пространство, которое быстро стало точкой притяжения и сердцем села.

В настоящее время в ДК работают пять клубных формирований. Один из коллективов — «Сударушка» — недавно получил региональное звание «Народный». Губернатор отметил заслуги руководителя ДК Александра Самсоненко.

— Шумово стало одним из многих примеров того, как меняется жизнь в сельских территориях. Важно, чтобы культура была доступна людям не только в городах. Мы продолжаем системно работать над развитием культурной инфраструктуры. И таких историй будет больше.

подчеркнул Алексей Текслер
