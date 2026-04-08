Губернатор Кондратьев встретился с Патриархом Кириллом в Благовещение

Знакомство с православной верой — неотъемлемая часть казачьего образования. В Краснодарском крае создана целая система, включающая 8 казачьих кадетских корпусов, более 170 казачьих школ и детских садов, а также свыше пяти тысяч казачьих классов и групп, где обучаются более 112 тысяч детей. В 2025 году краевой департамент молодежной политики и Екатеринодарская и Кубанская епархия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания. Для молодежи региона проводятся форумы «Территория веры» и «Моя вера православная». При епархии активно работает Молодежный совет. Традиционными для Краснодарского края стали и Кирилло-Мефодиевские чтения, на которых обсуждаются вопросы сохранения и укрепления богатого исторического и культурного наследия, а также духовно-нравственные ориентиры.