Губернатор Кондратьев встретился с Патриархом Кириллом в Благовещение

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел встречу со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Москве. Беседа, состоявшаяся в Страстную неделю, в праздник Благовещения, была посвящена вопросам духовно-нравственного воспитания молодежи в регионе.
Вениамин Кондратьев поздравил Патриарха с Благовещением, подчеркнув особую значимость этого дня для православных верующих и большинства жителей Кубани. Губернатор выразил благодарность Предстоятелю Русской Православной Церкви за внимание к православному сообществу Краснодарского края и поддержку Кубанской митрополии.
«Кубань всегда славилась своей верой и крепкими православными традициями. Благодаря Вашей поддержке это остается неизменным и сегодня, — отметил Вениамин Кондратьев. — В Краснодарском крае проживают представители более 160 национальностей и действуют около 30 конфессий. Однако Русская Православная Церковь является главной объединяющей силой, способствующей сохранению гармонии и взаимоуважения в обществе. Мы с раннего возраста приобщаем детей к православным ценностям: школьники изучают “Основы религиозной культуры” и посещают “Час духовности”.
Знакомство с православной верой — неотъемлемая часть казачьего образования. В Краснодарском крае создана целая система, включающая 8 казачьих кадетских корпусов, более 170 казачьих школ и детских садов, а также свыше пяти тысяч казачьих классов и групп, где обучаются более 112 тысяч детей. В 2025 году краевой департамент молодежной политики и Екатеринодарская и Кубанская епархия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания. Для молодежи региона проводятся форумы «Территория веры» и «Моя вера православная». При епархии активно работает Молодежный совет. Традиционными для Краснодарского края стали и Кирилло-Мефодиевские чтения, на которых обсуждаются вопросы сохранения и укрепления богатого исторического и культурного наследия, а также духовно-нравственные ориентиры.