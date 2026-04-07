Небензя объяснил вето России на резолюцию по Ормузскому проливу

Иран объявил о прекращении торговли в Ормузском проливе, через который проходят до 20% мировой нефти и более 30% мировых поставок СПГ, в ответ на начало военной операции США и Израиля. В конце марта Исламская Республика разрешила проходить через эту водную артерию судам из дружественных стран, среди которых Россия, Индия, Китай и Пакистан. Также в Иране подтвердили, что начали взимать по $2 млн за транзит танкеров.