Небензя объяснил вето России на резолюцию по Ормузскому проливу

Россия не поддержала проект резолюции Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу, поскольку документ создал бы опасный прецедент, заявил постоянный представитель при организации Василий Небензя на заседании.
По его словам, резолюция стала бы прецедентом «для международного права, международного морского права, любых мирных усилий, а также авторитета Совета Безопасности ООН».
«Мы совместно с Китаем предлагаем Совету Безопасности рассмотреть альтернативный проект резолюции Совета по текущей ситуации на Ближнем Востоке, в том числе с точки зрения морской безопасности», — добавил Небензя.
Проект резолюции, который отказались поддержать Россия и Китай, был предложен Бахрейном при поддержке арабских стран Персидского залива. Из 15 членов Совбеза 11 проголосовали за принятие документа, две страны — Пакистан и Колумбия — воздержались от голосования.
Первый вариант документа разрешал странам использовать «все необходимые средства» для обеспечения транзита через Ормузский пролив и предотвращения попыток его перекрытия. Подобная формулировка включает в себя военные действия.
Позднее Бахрейн внес в текст правки, исключив пункт о возможном применении силы для обеспечения судоходства в Ормузском проливе. Вместо этого документ «настоятельно рекомендует» странам координировать «соразмерные действия» для обеспечения безопасного транзита через пролив.
Иран объявил о прекращении торговли в Ормузском проливе, через который проходят до 20% мировой нефти и более 30% мировых поставок СПГ, в ответ на начало военной операции США и Израиля. В конце марта Исламская Республика разрешила проходить через эту водную артерию судам из дружественных стран, среди которых Россия, Индия, Китай и Пакистан. Также в Иране подтвердили, что начали взимать по $2 млн за транзит танкеров.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.